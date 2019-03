Hwang Kyo Ahn elegido como nuevo líder de Libertad Corea

ⓒYONHAP News

El Partido Libertad Corea eligió en su convención nacional del día 27 al ex primer ministro, Hwang Kyo Ahn, como su nuevo presidente. Así, finalizará en esa formación la gestión de emergencia que estuvo a cargo del dirigente interino, Kim Byong Joon, después de que su ex líder, Hong Joon Pyo, dimitiera responsabilizándose de la derrota en las elecciones regionales del 13 de junio de 2018.

En las elecciones internas, Hwang obtuvo el 50% de los votos, imponiéndose a sus dos rivales más fuertes: el ex alcalde de Seúl, Oh Se Hoon, que reunió un apoyo del 31,1%, y el legislador Kim Jin Tae, que consiguió el 18,9% de los votos. En su discurso de aceptación, el ex premier manifestó que como nuevo representante de Libertad Corea se esforzará primero para ganar las elecciones legislativas generales de 2020 y para lograr el cambio de gobierno. Enfatizó que su misión será impulsar con mayor ímpetu la innovación de la formación y unir a las fuerzas conservadoras.

Hwang Kyo Ahn, si bien ejerció como ministro de Justicia, primer ministro y presidente en funciones, es un “novato” en la política, puesto que estas experiencias en el Gobierno se centraron en trabajos y gestiones de índole administrativa. Sin embargo, ahora es considerado “la nueva esperanza de la derecha”, pero la situación a la que se enfrenta no es fácil, puesto que el bando conservador no logra todavía mejorar su reputación y recuperar la confianza de los ciudadanos tras su desmoronamiento provocado por la destitución de la expresidenta Park Geun Hye.