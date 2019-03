Continuo descenso de la natalidad

ⓒKBS News

La tasa de fertilidad cayó en 2018 en Corea del Sur por primera vez en la historia a por debajo de un niño, mientras que las defunciones registraron un nuevo récord a llegar al total de 298.900 fallecidos. Así, durante el año pasado el país mostró el menor aumento demográfico desde 1970.

La tasa de fertilidad o tasa global de fecundidad indica el número promedio de hijos que nacerían por mujer si todas las mujeres vivieran hasta el final de sus años fértiles. Y la Oficina Nacional de Estadística ilustra que dicha tasa descendió en 2018 a 0,98 niños, que no alcanzan ni la mitad del número promedio de nacimientos necesario para evitar la reducción de la masa demográfica, y advierte que, de seguir este fenómeno, la disminución de la población se acelerará. Asimismo, tal tasa de fertilidad coloca a Corea del Sur en el último lugar entre los Estados-miembro de la OCDE en cuanto a natalidad. En 2016, la tasa de fertilidad promedio de las naciones que integran dicha organización internacional era de 1,68 niños. El retroceso también se observa, sin embargo, en la tasa bruta de natalidad, que representa el número de niños nacidos por cada mil habitantes, pues en Corea este indicador bajó un 8,8% entre 2017 y 2018 cayendo a 6,4 niños.

Ante estos datos, la Oficina Nacional de Estadística prevé que la población surcoreana empezará a disminuir antes de 2028, año que por ahora considera que marcará el inicio del decrecimiento del número de habitantes.

Cabe saber que la tasa de fertilidad descendió durante 2018 en todos los grupos de edad de la población femenina surcoreana, excepto entre las mujeres entre 40 y 49 años, mientras que las treintañeras siguen siendo las más fértiles. No obstante, lo más inquietante es la drástica disminución de la tasa global de fecundidad en las mujeres en las postrimerías de la veintena, la cual en estos momentos es inferior a la de las mujeres entre 36 y 39 años. Algo que era impensable hace apenas una década, cuando la tasa de fertilidad de las primeras cuadruplicaba la de las últimas.

Algo que corroboran estos datos estadísticos es que las políticas gubernamentales contra la baja natalidad no funcionaron. Las autoridades implementaron diversos programas y medidas para fomentar la natalidad desde 2006 en el marco de un plan nacional contra la baja natalidad y el envejecimiento de la población, el cual estableció para el periodo 2016-2020 la meta de elevar la tasas global de fecundidad a 1,5 niños. Sin embargo, todas sus ideas fueron fútiles al no basarse en una reflexión seria, profunda y realista sobre las necesidades más acuciantes de los jóvenes, de las mujeres y de la población infantil. Pues la mayoría de las políticas se centraron en ofrecer apoyos y subvenciones al embarazo, al parto y al cuidado de los hijos, mientras que la baja natalidad se debía a una realidad en las que las generaciones jóvenes renuncian a casarse, a formar una familia, a tener hijos e incluso a tener noviazgos al no contar con trabajos estables y viviendas dignas, ni con suficientes instituciones de cuidado infantil fiables.

Ante esta situación, el Gobierno ha decidido reorientar sus políticas, cambiando el principio rector de “fomento de la natalidad” a “mejora de la calidad de vida”. Ya que la conclusión a la que llegaron a las autoridades es que la baja natalidad no es un problema posible de ser solucionado a corto plazo y que solo podrá ser superado si la calidad de vida mejora para todos los habitantes independientemente de la edad y es promovida la igualdad de género.