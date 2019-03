Las dos Coreas podrían no competir unidas en tenis de mesa en Tokio 2020

© YONHAP News

El equipo intercoreano de tenis de mesa podría no competir en los JJOO de Verano de Tokio 2020, ya que el Comité Olímpico Internacional se niega a otorgar una cuota adicional para equipos unificados. Según la Asociación de Tenis de Mesa de Corea, el COI se ciñe estrictamente al principio de “un equipo unificado por nación” y se muestra renuente a otorgar dos cuotas olímpicas para equipos de las dos Coreas. Por tanto, en caso de crear dicho equipo, la mitad de los jugadores surcoreanos no podría participar en los JJOO y, por tanto acogen la idea con escepticismo. Así las cosas, la asociación coreana de tenis de mesa confirmó al Comité Olímpico Coreano que no formaría un equipo intercoreano para Tokio 2020, mientras que las asociaciones de baloncesto femenino, hockey femenino sobre hielo, judo y remo sí conformarán respectivos equipos con Corea del Norte.