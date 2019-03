Twice agota entradas en Osaka en un minuto

El grupo Twice colgó el cartel de “todo vendido” para su concierto en el domo Kyocera, en su gira por Japón, tan solo minuto tras la apertura de la reserva anticipada, según divulgó su agencia JYP Entertainment el martes 5.

Twice ofrecerá cinco funciones de 'Twice Dome Tour 2019 # Dreamday' en tres ciudades japonesas, concretamente, en el Domo Kyocera de Osaka del 20 al 21, en Tokio del 29 al 30 y en Nagoya el 6 de abril venidero, congregando a un total de 210 mil espectadores.

Antes de emprender el tour, el grupo femenino del K-Pop lanzará el miércoles 6 un nuevo álbum japonés titulado '#트와이스2', con las versiones en coreano y japonés de éxitos como ‘LIKEY’, ‘HEART SHAKER’, ‘WHAT IS LOVE?’, ‘DANCE THE NIGHT AWAY y ‘YES OR YES’.