KBS contará con Song Baek Kyoung de 1TYM como actor de voz

Song Baek Kyoung, integrante del ya disuelto grupo 1TYM, comenzará una nueva etapa como actor de voz.





Según los medios, Song pasó las pruebas para integrar la promoción Nº44 de actores de voz de KBS y, si todo va según lo previsto, la voz del ex rapero comenzará a sonar en KBS a partir del 1 de abril, hasta el 31 de marzo de 2021.





Song Baek Kyoung debutó en la arena musical surcoreana como integrante de 1TYM en 1998 junto con Teddy, Danny y Oh Jin Hwan, y dejó varios éxitos del K-Pop como 'Without You', '¿Me conoces?' y '1TYM'.





Al disolver el grupo, Song dejó la farándula y actualmente opera un restaurante. El año pasado, llamó la atención del público al ser padre por segunda vez.