Renta per cápita supera los 30.000 dólares en Corea

© YONHAP News

La renta per cápita de Corea del Sur superó los 30.000 dólares en 2018. Así lo dio a conocer el Banco de Corea el 5 de marzo, indicando que el ingreso nacional bruto (INB) per cápita del país ascendió a 31.349 dólares en 2018, con un aumento de un 5,4% respecto al año anterior. Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo en 1953, tras la firma del armisticio de Corea. Tuvo que esperar 24 años para salir las cenizas de la Guerra de Corea y alcanzar en 1977 la renta per cápita de 1.047 dólares. Sin embargo, fue en 1994 cuando logró superar el umbral de los 10.000 dólares, luego los 20.000 dólares en 2006 y los 30.000 dólares en 2018. Así, ha pasado a ser el vigesimosegundo país de la OCDE en superar los 30.000 dólares y el séptimo del mundo en marcar dicho hito entre las naciones con más de 50 millones de habitantes. En la actualidad solo seis países del mundo con más de 50 millones de habitantes tienen una renta per cápita de 30.000 dólares -Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- es decir, las naciones del G7 salvo Canadá que tiene menos de 50 millones de habitantes. El ingreso de Corea al llamado “club 30-50”, es decir, de naciones con una renta per cápita superior a los 30.000 dólares y una población de 50 millones habitantes, refleja que el país se ha unido al grupo de las economías más avanzadas, después de 65 años de desarrollo y reconstrucción de un país devastado por la guerra. No obstante, los expertos advierten que es demasiado pronto para celebrar esta hazaña ya que esa mejoría de ingresos no se percibe en la economía real debido a la creciente desigualdad en los ingresos en el país. Dicho de otra manera, la riqueza que ha aportado el crecimiento económico ha favorecido sobre todo a los más ricos y no se ha redistribuido entre la sociedad.





La era de ingresos per cápita de los 30.000 dólares se atribuye en gran parte al buen comportamiento y crecimiento de las grandes empresas, pero no ha calado entre pymes y pequeñas empresas. Ciertamente llegar a la renta per cápita de los 30.000 dólares es una buena noticia para el país, pero todavía la economía enfrenta diversos riesgos internos y externos. Corea creció un 2,7% en 2018, sin poder alcanzar un crecimiento por encima del 3% por segundo año consecutivo. Preocupa también que las exportaciones hayan bajado por tercer mes consecutivo debido al debilitamiento de los envíos de semiconductores a raíz del exceso de oferta y la caída de precios en el mercado global. Fortalecer los fundamentos económicos y estimular el consumo, son dos factores relevantes para impulsar la renta per cápita al siguiente objetivo de los 40.000 dólares.