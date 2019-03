Paulo Bento confirma los 27 jugadores de ‘International A Match’

© YONHAP News

El director técnico de la selección surcoreana de fútbol, Paulo Bento, publicó el lunes 11 la lista de los 27 jugadores que integrarán los partidos internacionales ‘Tipo A’, conocidos como ‘International A Match’.

Tras la dolorosa derrota ante Qatar en dieciseisavos de final de la Copa Asiática por 1 a 0, Bento buscaba un recambio generacional en la selección, sobre todo porque Ki Sung Yueng y Gu Ja Cheol, dos jugadores clave, anunciaron su retiro inmediato tras no clasificar para octavos de final en la Copa de Asia. Asimismo, el veterano portero Kim Jin Hyun también expresó su deseo de dejar paso a los jóvenes. Así, el mediocentro del club español Valencia, Lee Kang In, y el centrocampista de Peralada-Girona B de Cataluña, Seung Ho Paik, pasaron a integrar la selección surcoreana. Son Heung Min de Tottenham también se unió al plantel nacional, si bien al principio se pensaba que no jugaría en los International A Match.