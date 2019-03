BTS celebrará su comeback el 12 de abril

© Big Hit Entertainment

BTS, el archi popular grupo de K-Pop, celebrará su comeback en abril con un nuevo álbum.





Su agencia, Big Hit Entertainment, dio a conocer el martes 12 que el septeto masculino publicará el 12 del mes que viene un álbum titulado ‘MAP OF THE SOUL: PERSONA’, el primero tras meses de estrenar el repackage de ‘LOVE YOURSELF 結 Answer’ en agosto del año pasado, y que marca el comienzo de una nueva serie tras ‘LOVE YOURSELF’.





El comeback de BTS eleva también la curiosidad del público sobre los nuevos récords que establecerá el grupo en el ámbito mundial de la música.





Con los álbumes de la serie LOVE YOURSELF, BTS alcanzó en dos ocasiones el primer puesto del ranking de álbumes Billboard 200. Asimismo, la canción titular de ‘LOVE YOURSELF 轉 Tear’, ‘Fake Love’, llevó por primera vez a un artista coreano al TOP 10 del ranking de sencillos Billboard Hot 100.