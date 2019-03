JOYAS DEL POP COREANO : N.EX.T / The Return of N.EX.T Part 1: The Being

En la historia de la música popular de Corea, la década de 1990 es referida como “Edad de oro” por la abundancia tanto cuantitativa, como cualitativa que hubo en la industria discográfica nacional. También son esos años los que muchos críticos evalúan como la época que cimentó las bases de lo que hoy se conoce en el mundo como k-pop, pues fue entonces que se dio la hibridación entre los estilos de la música coreana de las décadas anteriores -siendo los predominantes el rock, el folk y el trot- con otros más nuevos como la música electrónica, el hiphop, el house y el rhythm’n blues, así como la unión entre la música como arte y la música como industria, que más tarde daría lugar al nacimiento de todo un sistema de producción y representación de artistas y cantantes, base de la industria actual del k-pop.





En el descrito ambiente, numerosos artistas emergieron como los nuevos pesos pesados de la música coreana. Uno de ellos es el ahora difunto cantaautor Shin Hae Chul, que tras desarrollar una exitosa y revolucionaria carrera como vocalista de banda y solista, decidió formar una nueva agrupación de rock, toda una leyenda contemporánea de la música coreana. Esta banda es N.EX.T y el disco que les presentamos es su segundo álbum regular The Return of N.EX.T Part 1: The Being, El regreso de N.EX.T Primera parte: La existencia, lanzado en 1994.





Música:

껍질의 파괴 / Romper el cascarón

The Return of N.EX.T (Inst.) / El retorno de N.EX.T(Inst.)

The Dreamer / El soñador

나는 남들과 다르다 / Soy distinto de los demás

이중인격자 / Gente con doble cara

불멸에 관하여 The Ocean / The Ocean - Sobre la Inmortalidad

날아라 병아리 / Vuela Pollito