Mi vida dorada (1) 웬일이래?

Subtítulos

서지수 : 응, 언니야. 웬일이래 ? 웬일로 해 있을 때 퇴근이야?

Seo Ji Su: Hey, hermana. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo es que has salido del trabajo a estas horas, cuando aún hay sol?

서지안 : 양대리님이 일찍 퇴근하라고 큰 선심 써주셔서.

Seo Ji Ahn: Es que mi jefe, el Sr. Yang, ha tenido la amabilidad de permitirme salir temprano.





Expresión de la semana

웬일이래?

Pronunciación: ¿Wenirirae?

Traducción: ¡Qué sorpresa!





Explicación gramatical

Con ‘웬일이래?’ estamos preguntando el motivo, la razón de algo. Pero no siempre es una pregunta, a veces, es empleada también como una forma de manifestar sorpresa, sin esperar ninguna respuesta de parte de nuestro interlocutor. Por ejemplo: “어머, 일찍 왔네… 웬일이래? (Vaya, has llegado temprano… ¿a qué se debe?)” Con este enunciado estamos expresando nuestra sorpresa, admiración o intriga por algo insólito que no suele pasar frecuentemente, como lo es que alguien que siempre llega tarde haya venido a tiempo.

Una expresión alternativa a ‘웬일이래?’ es ‘어찌된 일이래?’; ‘어찌’ corresponde a los adverbios ‘cómo’ o ‘qué’, mientras que ‘일’ tiene como significado: trabajo, cosa, hecho, asunto. Al decir “어찌된 일이래?” estamos preguntando “qué cosa es?” o “qué es lo que ocurre?”

Tanto ‘웬일이래’ como ‘어찌된 일이래’ son frases homólogas que se pueden usar indistintamente. No obstante, difieren levemente en matices. Mientras que ‘웬일이래?’ también puede expresar ‘sorpresa’ o ‘admiración’ ante un hecho insólito, en el caso de ‘어찌된 일이래?’ pesa más la curiosidad por saber a qué se debe dicho hecho y por ende estamos exigiendo una explicación al respecto.

‘웬일이래?’ es una pregunta perteneciente al registro informal de tuteo. Para elevar el nivel de deferencia enunciaremos ‘웬일이래요?’, mientras que para el honorífico optaremos por decir: “웬일입니까?”