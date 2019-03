Na Hye Seok, “Gyeonghee”

ⓒ Getty Images Bank

Na Hye Seok publicó el relato autobiográfico “Gyeonghee” en 1918 cuando volvió de Japón después de cinco años de estudios.









-¿Pero vas a volver de nuevo a Japón? ¿Por qué en vez de sufrir tan lejos no te quedas tranquila en casa vistiendo ropas bonitas como una señorita, te casas con un hombre rico, tienes hijos y disfrutas de la vida?

Gyeonghee sabía que la suegra de su hermana le diría que se casara de una vez y se dejara de estudios que no le servirían para nada, pero se moría de ganas de responderle: “Un ser humano es aquel que estudia para saber más y no el que come y se viste como tal. Es la falta de educación lo que hace que entre su marido y sus hijos mantengan a cuatro concubinas y que usted tenga que sufrir lo indecible por ello. Hay que enseñar a las mujeres que no deben consentir que sus maridos tengan amantes y también hay que enseñar a los hombres que no deben tenerlas”. Tenía ganas de explicárselo incluso con ejemplos, pero se calló la boca porque sería como leer las escrituras a una vaca y no quería gastar saliva. Además, no quería desvelarse a la noche cavilando sobre esos temas.





“거기를 또 가니? 인저 고만 곱게 입고 앉었다가 부잣집으로 시집가서

아들 딸 낳고 자미드랍게 살지 그렇게 고생할 것 무엇 있니?”

경희는 이 마님 입에서 ‘어서 시집을 가거라. 공부는 해서 무엇하니’

꼭 이 말이 나올 줄 알았다.

경희의 입술은 간질간질하였다.

‘먹고 입고만 하는 것이 사람이 아니라 배우고 알아야 사람이에요.

당신 댁처럼 영감 아들 간에 첩이 넷이나 있는 것도 배우지 못한 까닭이고,

그것으로 속을 썩이는 당신도 알지 못한 죄이에요.

그러니까 여편네가 시집가서 시앗을 보지 않도록 하는 것도 가르쳐야 하고,

여편네 두고 첩을 얻지 못하게 하는 것도 가르쳐야만 합니다’

그러나. 경희는 쇠귀에 경을 읽지.. 하고

제 입만 아프고 저만 오늘 저녁에 또 이 생각으로 잠을 못 자게 될 것을 생각하였다.









Entrevista a Bang Min Ho, profesor de literatura coreana de la Universidad Nacional de Seúl:

El rol de las mujeres en la época de Na Hye Seok era tener hijos, criarlos y ser obedientes a sus maridos y sus suegros. Fuera de la familia, no tenían existencia o comunidad propia. Vivían confinadas entre los muros de sus casas, y sufrían toda clase de injusticias. Sin importar cuánta riqueza y comodidades tuvieran, no disfrutaban los derechos ni la vida que merecía cualquier ser humano.









“Eso es un perro. Esas son flores y esa es una gallina. Eso es un peral y eso que cuelga de las ramas son peras. Eso que vuela por el cielo es una urraca. Eso es una tinaja y eso es un mortero. ¿Y yo qué soy? Pues, un ser humano. ¡Un ser humano, sin duda alguna!”.

Se sintió extasiada. De pronto se vio más alta, y sintió que se estiraba como la melaza, que toda su cara era en un ojo enorme.





“저것! 저것은 개다. 저것은 꽃이고 저것은 닭이다.

저것은 배나무다. 저 하늘에 뜬 것은 까치다.

저것은 항아리고 저것은 절구다.”





이렇게 경희는 눈에 보이는 대로 그 명칭을 불러본다.





“그러면 내 명칭은 무엇인가? 사람이지! 꼭 사람이다”





경희의 정신은 황홀하다

경희의 키는 별안간 엿 늘어지듯이 부쩍 늘어진 것 같다.

그리고 목은 전 얼굴을 가리는 것 같다.









Autora:

Na Hye Seok nació en 1896 en Suwon y falleció en 1949. Fue una eximia poetisa, escritora y pintora. En 1931 una de sus pinturas fue premiada en la décima edición de la Exposición de Bellas Artes de Joseon.