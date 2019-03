Las canciones folklóricas de la isla Jejudo

La agricultura también se ha beneficiado de los avances tecnológicos y hoy en día una máquina es capaz de hacer la labor de cien hombres y en menos tiempo. Así y todo, la agricultura requiere de mucho trabajo: arar la tierra, fertilizarla, sembrar, quitar la maleza, etc, etc. Aún con la ayuda de las máquinas, sigue siendo una actividad que demanda mucha atención y esfuerzo. En la isla Jejudo hay que realizar varias tareas adicionales. Como es una isla de origen volcánico y el suelo está compuesto mayormente de rocas, no es capaz de retener el agua y no es adecuado para el cultivo de arroz. La primera tarea antes de cultivar un terreno es, pues, excavar todas las rocas del suelo. Estas se utilizan para levantar las paredes bajas que rodean los campos y protegen los cultivos del viento. De no hacerlo, los fuertes vientos que barren la isla se llevarían las semillas plantadas con esfuerzo. Otra tarea adicional que realizan para impedirlo es hacer que los bueyes o los caballos pisoteen los terrenos con el fin de que las semillas arraiguen mejor. Existe una canción de trabajo para esta tarea típica de la isla Jejudo.

“Canción de apisonamiento de los campos” – Kim Ju Ok y otros





Esta tarea de apisonar los campos duraba alrededor de quince días. Pero si llovía una vez apisonada la tierra, se corría el riesgo de que el suelo se endureciera demasiado y las semillas no pudieran brotar o echar raíces, lo que podía provocar la ruina de la cosecha de ese año. Como se puede apreciar, esta isla que hoy es un paraíso turístico por la belleza de sus paisajes, en el pasado no ofrecía condiciones fáciles para la vida a sus habitantes. Pero las duras condiciones no fueron un impedimiento para que los isleños crearan una cultura propia. Una de las manifestaciones más notables son las canciones folklóricas de Jeju. A pesar de que evidencian la influencia musical de la península, el uso del dialecto isleño y sus letras acerca de la vida de sus habitantes hacen que sean realmente únicas. Escucharemos una canción folklórica que se llama “Sancheon chomok”, que significa “Montañas, ríos, pastizales y árboles”. Originalmente es una canción muy alegre que describe una excursión primaveral y se canta en coro, pero hoy la escucharemos en la voz de Kang Kwon Soon, que la interpreta con un ritmo más lento y creando una atmósfera misteriosa:

“Sancheon chomok” – Arreglos de Cho Yong Bae y voz de Kang Kwon Soon





Seguramente la canción folklórica más conocida de la isla Jejudo sea “La canción de las buceadoras”. Solían cantarla las “haenyeo”, como se conoce a estas buceadoras, cuando remaban en sus barcas hasta el mar profundo para zambullirse en busca de almejas, abalones, erizos de mar y otros frutos marinos. El estribillo de la canción tiene mucha fuerza y consiste en la repetición de la pregunta: “¿Acaso vives en Ieodo?” Ieodo era una isla mítica, un lugar paradisíaco donde aspiraban a vivir los isleños. La alusión a ese lugar utópico implica que la vida en la isla distaba mucho de ser ideal. Existe otra canción folklórica de Jeju que se llama “Tú y yo”. Su letra dice así: “Tú y yo nos divertimos alegremente. ¡Qué bueno es divertirse día y noche! / Los pájaros que cantan a la mañana lo hacen porque tienen hambre. / Los pájaros que cantan a la noche lo hacen porque extrañan a alguien. / La luna, la redonda luna, cruza la montaña. / ¿Y yo, cuándo podré ver a mi amado?”. Hoy escucharemos una versión moderna y con arreglos.

“Tú y yo” – ChungAng Culture Band ONE