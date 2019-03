JOYAS DEL POP COREANO (15 de marzo): Lee Sang Eun

Cualquiera atraviesa momentos de cambio en la vida. Esos momentos en los que el curso de la vida da un giro, sin embargo muchos están más acostumbrados a pasarlos por alto tratando de ignorar la necesidad del cambio. Una actitud que está ligada con la realidad en la que a menudo la motivación de cambiar no nace dentro de sí mismo, sino que es insertada en uno a la fuerza o contra su propia voluntad por otros, o por alguna fuerza exterior. Dicho esto, el cambio que surgió en la vida y la carrera de Lee Sang Eun a comienzos de los años 90 fue trascendental, máxime porque la artista lo asumió y lo asimiló como nunca nadie hubiera hecho.





El disco GONGMUDOHAGA de Lee Sang Eun está dotado de melodías, letras, arreglos y una estética estructural nunca antes vistos en el panorama musical coreano hasta mediados de la década de 1990. Pero lo que más sorprende es cómo esta producción, que al lanzarse impactó de la mejor manera al público por su sentido innovador, causa impresiones y reflexiones más profundas a medida que pasan los años. Incluso los críticos evalúan con entusiasmo que, aún transcurridos más de veinte años, puedan detectar en esta obra valores que no habían sido descubiertos hasta ahora.





El hilo común de los temas incluidos en este álbum es “el fluir”: el flujo del agua, de las nubes, del tiempo y de las estaciones, ante el cual la artista siente que su vida tampoco puede quedarse estática, sin fluir. En este sentido, la canción titulada Bohemio -la primera del disco- es como una confesión de Lee Sang Eun, que aceptó ser la viajera de su propia vida. Y justamente ese viaje es lo que engendró esta obra maestra.





GONGMUDOHAGA es una producción en la que coexisten una amplia diversidad de géneros y estilos. Si bien forman la base el rock y el folk, entre los sonidos que se escuchan a lo largo del disco es posible detectar ritmos de diferentes partes del mundo, elementos importados del jazz y hasta rastros de música contemporánea. Sin embargo, el mayor mérito de este álbum es que no permite a esta mezcla e hibridación de estilos imponerse sobre la identidad y la visión del mundo de Lee Sang Eun, pues recuerda al oyente la irrefutable verdad de que todo artista debe estar siempre listo para el cambio y los nuevos viajes, destinados a explorar nuevos terrenos musicales.





Hoy en día, Lee Sang Eun es catalogada como la artista surcoreana que mejor representa el espíritu bohemio y la autoconciencia. Esa definición se debe en gran parte al álbum GONGMUDOHAGA, descrito por todos sin excepción como el epicentro del cambio más importante y radical en la vida de Lee Sang Eun, el muro que marca un claro antes y después en su carrera, así como el punto de partida de la libre creatividad sin fronteras que ahora la caracteriza.





Música:

Don’t Say That Was Yesterday / GONGMUDOHAGA

22,23,24 / GONGMUDOHAGA

담다디 Damdadi / CONCURSO DE CANCIONES GANGBYEON 1988

Comer, The Children Do / GONGMUDOHAGA

보헤미안 Bohemio / GONGMUDOHAGA

September Rain Song / GONGMUDOHAGA

Summer Clouds / GONGMUDOHAGA

새 Pájaro / GONGMUDOHAGA