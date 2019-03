ⓒYONHAP News

Cuatro de los cinco principales partidos de la Asamblea Nacional acordaron esta semana un borrador de reforma electoral, que propone un nuevo sistema proporcional mixto. También pactaron impulsar su votación en la cámara por la “vía rápida”, es decir recurriendo al Artículo 85 del Estatuto de la Asamblea Nacional sobre el llamado Proceso Simplificado de Aprobación, un mecanismo excepcional que impide alargar indefinidamente el debate sobre determinados proyectos de ley y permite votarlos rápidamente en el Parlamento. Sin embargo, la reforma no cuenta con el apoyo de la formación mayoritaria de la oposición, el conservador Libertad Corea, que la rechaza rotundamente al describirla como “un plan malintencionado para prolongar la dictadura izquierdista”.

Los ejes centrales de la enmienda a la Ley de elecciones a cargos públicos, cuyo borrador redactaron el oficialista The Minjoo y los opositores Futuro Bareun, Democracia y Paz y Partido Justicia son los siguientes. Uno, mantener el número de escaños en los actuales 300 pero cambiar la distribución, para disminuir a 225 los asignados a diputados electos por escrutinio uninominal mayoritario y aumentar a 75 los plurinominales. Dos, combinar el principio mayoritario y proporcional garantizando un nivel de proporcionalidad del 50%. Así por ejemplo, un partido que obtenga una tasa de apoyo del 20% podría al menos ocupar 30 escaños, es decir el 10% de los 300 asientos que conforman la Asamblea Nacional. Tres, reducir la edad de sufragio a 18 años. Cuatro, mantener la división del territorio nacional en seis demarcaciones electorales pero disolver la de Gyeonggi-Incheon-Gangwon, que abarca una población superior a 17 millones de habitantes, para agrupar Gyeonggi con Incheon y unir Gangwon con la demarcación ya existente de Chungcheong. Y por último cinco, permitir a un máximo de dos candidatos por demarcación electoral que no hayan ganado en su distrito, pero estén entre los más votados, integrar las diputaciones plurinominales de su formación.

Sobre este acuerdo de reforma electoral, la legisladora Sim Sang Jung, presidenta del Comité Especial de Reforma Política del Parlamento, aclaró que los debates al respecto se desarrollaron no a nivel del comité en general, sino entre cuatro partidos. Sin embargo, enfatizó que el resultado es significativo al ser una propuesta que definitivamente aumentará la proporcionalidad y aliviará el regionalismo extremo en las elecciones. Asimismo subrayó que es un gran logro haber llegado a un consenso entre cuatro partidos para votar la enmienda mediante el Proceso Simplificado de Aprobación y no dilatar más la reforma política.

Cabe saber que el partido en el poder The Minjoo pretende someter a votación por la “vía exprés” varias leyes en bloque, incluyendo en el paquete tanto la enmienda a la ley electoral, como los proyectos para crear una dirección de investigación sobre casos de corrupción de altos cargos y la redistribución de las competencias entre la Fiscalía y la Policía. No obstante, ese proceso no será fácil, tanto por la fuerte oposición del derechista Libertad Corea, como por las discrepancias internas de cada partido sobre las mencionadas propuestas legislativas.