Funcionarios surcoreanos acuden con normalidad a la oficina de enlace

Los funcionarios surcoreanos mantienen su horario habitual en la oficina intercoreana de enlace en el Complejo Industrial de Gaesong, mientras que Corea del Norte retiró el viernes 22 de marzo sin previo aviso a su personal, parte del cual regresó el lunes 25, igualmente sin avisar. En esto, se estima que la medida inicial de Pyongyang de retirar a sus funcionarios tuvo que ver con el silencio que mantiene frente a Seúl tras el estancamiento de las negociaciones nucleares con Estados Unidos. En todo caso, la precipitada decisión de Corea del Norte dejaba ya el viernes una puerta abierta, pues expresó que continuaría cooperando con el Sur y facilitaría la presencia de funcionarios surcoreanos en dicha oficina.





Definitivamente, pues eso permitiría normalizar la oficina de enlace en cuanto se dieran las circunstancias adecuadas. Y de hecho, el mismo lunes 25 parte del equipo asignado a dicha oficina regresó. Cabe saber en este contexto que Corea del Norte se muestra poco participativo sobre los proyectos de cooperación e intercambio intercoreano desde que fracasara la Cumbre de Hanói con Estados Unidos. Por ejemplo, no ha enviado todavía la lista de los agentes que intervendrán en la búsqueda de los restos de soldados caídos durante la Guerra de Corea, dilatando los preparativos que se realizaban con el objetivo de iniciar el 1 de abril las excavaciones conjuntas pertinentes en la Zona Desmilitarizada.





Pero, ¿acaso no mantiene Corea del Norte esa actitud también ante otros proyectos intercoreanos?





De momento, sí. Pyongyang mantiene pasividad respecto a todas las iniciativas que estaban en marcha, como la de crear un comité militar intercoreano para abordar la designación de una zona de paz en el Mar del Oeste, entre otros temas, y tampoco ha respondido a la propuesta surcoreana de celebrar una reunión de autoridades militares.





Y esa actitud podría relacionarse con las recientes críticas del Norte hacia Corea del Sur por dejarse influir demasiado por Estados Unidos, ¿no?





Así es. No obstante, algo a destacar a estas alturas es que las críticas son relativamente más suaves en comparación a las que hacía antaño con un lenguaje de lo más beligerante. Ahora se queja de la conducta de Corea del Sur, pues mientras Estados Unidos enfatiza las sanciones contra el régimen de Pyongyang, aún más tras chocar sus propuestas para la desnuclearización en la Cumbre de Hanói, se ve forzada a impulsar los proyectos intercoreanos dentro de las limitaciones que imponen esas restricciones y el bloqueo económico-comercial contra Corea del Norte. Dicho esto, la retirada del personal norcoreano de la oficina de enlace en Gaesong fue una medida de presión contra Corea del Sur.





Por lo pronto, la oficina de enlace se ha normalizado con el retorno parcial de los norcoreanos. No obstante, ¿es posible esperar un pronóstico optimista a futuro?





No cabe duda de que el regreso de los norcoreanos es una señal positiva para el mantenimiento de la oficina de enlace pues, desde su instalación en septiembre de 2018, ha venido sirviendo como canal permanente no solo de contacto, sino también de consultas y de diálogo entre las dos Coreas. No obstante, también hay que recordar que el Norte sigue reprochando al Sur por sus contradicciones, en base a su opinión, al declarar que promoverá la cooperación y el intercambio intercoreano sin traspasar los límites que imponen las sanciones internacionales. Pyongyang parece haber retomado las críticas al Sur, mientras elude criticar a Estados Unidos y toma distancia para reajustar sus estrategias de negociación.