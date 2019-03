La Fed apuesta por mantener los tipos

© YONHAP News

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) decidió el 20 de marzo mantener sin cambios sus tipos de interés, entre el 2,25% y el 2,5%, además de aminorar el ritmo de reducción de su balance de deuda en mayo para congelarlo en septiembre. El banco estadounidense compró gran cantidad de activos para hacer frente a la crisis financiera global de 2008, pero en octubre de 2017 comenzó a revertir el proceso, dando paso al llamado ajuste cuantitativo. Sin embargo, en la última reunión los miembros del comité de política monetaria de la Fed acordaron poner fin en septiembre a la reducción de su cartera de activos, por lo que terminará uno o dos años antes de lo previsto inicialmente. En este sentido, se percibe un cambio en la política monetaria de Estados Unidos, más inclinado a una visión de paloma que de halcón. Adicionalmente, el banco central estadounidense anunció que no subirá los tipos en 2019. La decisión de no incrementar las tasas de interés se debe a las perspectivas de ralentización del crecimiento de Estados Unidos, al enfriamiento de la economía europea y china, a la incertidumbre en torno al Brexit y a la disputa comercial entre Washington y Beijing, entre otros.





El anuncio de no subir el precio del dinero, o incluso bajarlo, es una buena noticia para la economía coreana, pues el Banco de Corea no realizará subidas en un momento de debilidad. La brecha de intereses entre Estados Unidos y Corea se ha ampliado estos días hasta 0,75 puntos porcentuales, siendo los tipos del país norteamericano superiores a los surcoreanos. Los expertos advierten que este desequilibrio podría acelerar una fuga de capitales en tiempos de dificultades económicas. Pero antes, el banco central coreano tenía las manos atadas, y dudaba entre subir el precio del dinero para reducir la diferencia de tipos con Estados Unidos o mantenerlo sin cambios para estimular la economía. No obstante, el reciente anuncio de la Fed de no subir los tipos de interés en lo que resta del año, da al Banco de Corea un mayor margen de maniobra en su política monetaria y anima el mercado de valores del país.