Moon Jae In insta a establecer pronto la agencia contra la corrupción

El presidente Moon Jae In ha enfatizado la necesidad de establecer un nuevo organismo investigador para erradicar la corrupción entre la élite del funcionariado. Un tema que sigue con gran interés el público surcoreano que hoy comentamos en Noticias Plus junto a Isabel Guak. ¡Hola Isabel!





¡Hola, Javier! Como has comentado, el mandatario surcoreano ha instado en la necesidad de establecer lo más pronto sea posible una mega dirección para investigar a altos cargos implicados en casos delictivos, incluido el presidente. Lo cierto es que el Gobierno de Moon Jae In anteriormente anunció su plan de crear dicha entidad bautizada como Agencia de Investigación Criminal de Altos Funcionarios en octubre de 2017, pero el proyecto aún no pudo materializarse por el fuerte rechazo por parte del partido conservador Libertad Corea.





Pero, ¿por qué la oposición rechaza el establecimiento de la nueva agencia?





Cabe saber que el debate para crear un organismo como éste comenzó ya durante el Gobierno del presidente Kim Dae Jung hace 20 años. Sin embargo y pese a los diversos proyectos de ley presentados para concretar la idea, el debate no mostraba avances . Aquellos que rechazan la propuesta critican que la entidad, como siempre ocurrió en el pasado, terminará siendo una institución al servicio de los que ostentan el poder, para vigilar y tener bajo control a sus detractores. También apuntan que el marco legal ya existente es suficiente para inspeccionar las actividades ilícitas de los funcionarios de altos cargos, y lo más urgente que establecer una nueva entidad es vigilar que las leyes y normativas en vigor para evitar la corrupción y las irregularidades del funcionariado puedan funcionar debidamente.





Mientras, destaca que entre los funcionarios objeto de investigación del nuevo organismo figuren incluso los máximos representantes de los tres poderes del Estado...





Exacto . Cabe señalar que la entidad específicamente tendrá facultad para investigar, procesar y enjuiciar casos de corrupción cometidos por altos cargos, incluido el presidente, el primer ministro, los diputados, el presidente de la Corte Suprema, el jefe de la Corte Constitucional, los gobernadores provinciales, ministros y vice ministros, así como funcionarios de la fiscalía y policía, y oficiales de alto rango. Los hermanos, los cónyuges y los familiares directos -sean descendentes o ascendentes- de estos funcionarios también podrán ser objeto de investigación.





Y al entidad podrá investigar cualquier acto ilegal cometido por esas personalidades de la élite relacionado con sus labores, ¿no es así?





Así es . Prioritariamente, investigarán casos de entrega o recepción de soborno o de fondos políticos ilícitos, pero también vigilarán casos de chantaje, coacción, abuso de poder o intervención indebida en las elecciones, entre otros.





¿Quiénes compondrán esta entidad?





Estará integrada por un jefe, un subjefe, 25 fiscales, 30 agentes y otros 20 oficiales. El jefe del organismo será elegido por el presidente de la Nación de entre dos candidatos nominados por un comité de la Asamblea Nacional; y el elegido será sometido a audiencia públca para ser finalmente designado en el cargo. El periodo de mandato del jefe y el subjefe de la entidad será de tres años sin poder ser reelctos, mientras que los fiscales servirán en el cargo también por tres años, pero podrán ser renombrados hasta tres veces.

Esperamos que pronto el sector político logre consenso para establecer la nueva entidad para promover la transparencia en la sociedad surcoreana, pero también encuentren manera de garantizar la independencia política del nuevo organismo. Y así, por hoy cerramos NP tras agradecer a Isabel Guak por sus comentarios, y continuamos con el clima y la Bolsa.