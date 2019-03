La salida de Cho Yang Ho de la gerencia de Korean Air

ⓒYONHAP News

El consejo directivo de Korean Air no ha renovado la confianza en el que fuera presidente de la aerolínea durante casi dos décadas, Cho Yang Ho, presidente del Grupo Hanjin al que pertenece la aerolínea, al no lograr su candidatura los votos a favor de más de dos tercios de los accionistas.





Efectivamente . Sin embargo, cabe destacar que Cho obtuvo el apoyo del 64,1% de los accionistas. El problema es que el porcentaje no llegó a dos tercios del total.





Entonces no logró renovar su mandato por un margen mínimo...





Así es . De todos modos, el significado no reside tanto en cuántos le apoyaron o no, sino en que confirma el primer caso de “activismo accionarial” de Corea del Sur. Un punto a resaltar es que el presidente del Grupo Hanjin no pudo continuar con sus funciones como máximo responsable de Korean Air no por decisión de sus familiares o de aquellos más próximos en sus relaciones personales o de negocios, sino porque perdió la confianza de los accionistas minoritarios. Los primeros son los accionistas mayoritarios de Korean Air con un 33,35%, y sobra decir que los votos a favor de Cho Yang Ho fueron tanto los suyos como los que siguieron su decisión. Pero eso no fue suficiente como para mantener al presidente de Hanjin al frente de la aerolínea, pues había perdido el apoyo de otros inversores, incluidos accionistas extranjeros, inversores particulares y en especial del Servicio Nacional de Pensiones, que es el segundo mayor accionista de la compañía aérea con un 11,56%.





También afirman que los llamados “proxy advisors” o asesores de voto recomendaron que el dirigente del conglomerado Hanjin no debía seguir al frente de Korean Air, ¿no?





Así es . Y parece que eso provocó una situación imposible de superar para Cho Yang Ho.





Pero, ¿por qué el empresario perdió la confianza de los inversores?





Según el Servicio Nacional de Pensiones, la decisión de no apoyar su gestión surgió tras acusarle de dañar los valores empresariales y vulnerar los derechos del accionariado. Muchos analistas sugieren que el caso de Korean Air guarda íntima relación con casos de malos tratos y abuso de poder que involucran a la familia de Cho Yang Ho, como el escándalo de su hija por unas nueces, que impidió despegar a un avión, o el estallido de ira de otra de sus hijas contra un publicista. Pero además, el propio presidente del Grupo Hanjin está actualmente siendo juzgado por malversación y negligencia, mientras que en la familia han detectado otros posibles delitos, como contrabando y operaciones bursátiles irregulares.





No cabe duda de que la salida del presidente de Korean Air es algo trascendental, considerando lo inquebrantable que ha sido y es todavía la “sociedad de los chaebol” aquí en Corea. La prensa extranjera también dio una amplia cobertura a la noticia, ¿no es así?