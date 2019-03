Las relaciones Corea-Japón se agravan

ⓒYONHAP News

Diversos sucesos recientes agravan las relaciones entre Corea y Japón. Por ejemplo, la aprobación por el gabinete de Tokio de varios textos escolares que presentan Dokdo como territorio japonés, provocó el rechazo de Corea del Sur. En tanto, la decisión de un tribunal surcoreano de embargar los derechos patrimoniales de la firma nipona Mitsubishi por no acatar el dictamen de indemnizar a los coreanos que movilizó a la fuerza para su explotación laboral durante la era colonial, ha generado fuertes reacciones en el país vecino, hasta plantear represalias contra Corea del Sur.

Empezando por los hechos más recientes, el 26 de marzo el Gobierno japonés anunció el resultado de la revisión de textos de ciencias sociales de primaria y aprobó 12 libros que serán usados desde 2020. Sin embargo, diez de ellos reflejan la soberanía de Japón sobre los islotes Dokdo y en especial, seis textos para quinto y sexto año, intensifican la reclamación al afirmar que “Dokdo es un territorio original de Japón que Corea ocupa ilegalmente, por lo que el gabinete de Tokio mantiene su campaña de reivindicación”.

La medida inmediata al respecto del Gobierno surcoreano fue citar al embajador japonés en Seúl, Yasumasa Nakamine, para presentar quejas oficiales y protestar contra Japón por avalar textos escolares con una tergiversada explicación sobre dicho islotes. Las autoridades de Corea condenaron la aprobación de los libros, al enfatizar que se distancian de la verdad pues Dokdo es territorio coreano tanto histórica y geográficamente, como en base al Derecho Internacional.

Mientras, otro caso que agudizó las fricciones entre Corea y Japón es la decisión de un tribunal surcoreano de proceder al embargo de bienes de Mitsubishi, a solicitud de cuatro de las demandantes que ganaron un juicio contra dicha firma japonesa en noviembre de 2018. En concreto, solicitaron incautar varios derechos patrimoniales de la empresa, incluyendo derechos de marca y patentes. Tras darse a conocer la noticia del embargo, el ministro portavoz del gabinete de Tokio, Yoshihide Suga, declaró que la medida es grave y que el dictamen inicial que impone el pago de una indemnización por daños y perjuicios a Mitsubishi viola en sí el acuerdo intergubernamental de reclamación de compensaciones de 1965. Así mostró su descontento hacia el Gobierno surcoreano, acusándole de aprobar un embargo de bienes en vez de adoptar medidas concretas para corregir la violación de ese pacto intergubernamental. En respuesta, Tokio valora tomar represalias como aplicar altas tasas arancelarias a las importaciones de Corea del Sur, bloquear las transferencias bancarias, limitar la emisión de visados y restringir las exportaciones de determinados bienes al mercado coreano.

Cabe recordar que la política de la administración de Moon Jae In hacia Japón se basa en una “estrategia de doble vía”, que separa los asuntos vinculados con el pasado histórico y las relaciones bilaterales actuales y futuras. En otras palabras, el objetivo del Gobierno surcoreano es impulsar los lazos con Japón con visión de futuro, y en paralelo solucionar y superar la deuda pendiente con la memoria histórica, sin que una tarea interfiera en la otra. No obstante, la situación actual muestra que por lo pronto esta política no está funcionando, pues las relaciones entre Corea y Japón siguen estancadas y están siendo obstaculizadas por el pasado.