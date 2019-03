Corea del Norte se desdice sobre la oficina enlace

ⓒYONHAP News

El personal norcoreano de la oficina intercoreana de enlace en el Complejo Industrial de Gaesong abandonó repentinamente las instalaciones la semana pasada, pero parte del equipo regresó el lunes 25, y todo quedó en una interrupción momentánea de ese canal permanente de contacto entre las dos Coreas.

Inicialmente, el día 22, los funcionarios de Corea del Norte abandonaron la oficina de enlace a las 9:15 de la mañana tras notificar al Sur que se trataba de una “orden superior”. Sin embargo, comunicaron que el régimen de Pyongyang no interferiría en las tareas del personal surcoreano si deseaban permanecer en la oficina, y los norcoreanos se fueron solo con unos cuantos documentos, dejando otros objetos y equipos de oficina.

Ante la retirada de los norcoreanos Seúl mostró una reacción de sorpresa, aunque intentó mantener la calma y solo expresó su lamento por la decisión de Pyongyang. También dijo esperar la pronta normalización de ese canal de contacto intercoreano y la reactivación de la actividad en la oficina de enlace. Así, en un ambiente de cierta confusión, el personal surcoreano acudió el lunes a la oficina en Gaesong como de costumbre, para emitir un mensaje indirecto a Pyongyang e invitando a retomar la actividad en cualquier momento. Y en efecto, ese mismo día, parte de los funcionarios norcoreanos volvió a la oficina de enlace. Inmediatamente entablaron contactos entre los representantes de las dos Coreas y el Norte expresó que pese al percance, mantiene invariable la postura de seguir en la oficina, de conformidad con los objetivos de las declaraciones conjuntas intercoreanas. Cabe recordar que la oficina de enlace fue establecida en base a la Declaración de Panmunjeom, que el presidente surcoreano Moon Jae In y el dirigente norcoreano Kim Jong Un firmaron durante su primera cumbre en 2018. La oficina ha venido sirviendo como canal permanente no solo de contacto, sino también de consultas y diálogo intercoreano. Sin embargo, la abrupta retirada del personal norcoreano derivó no tanto de discrepancias entre las dos Coreas, sino de la tensión entre Pyongyang y Washington y de otras situaciones internas de Corea del Norte. Así, por un lado hay quienes analizan que tras el fracaso de la Cumbre de Hanói, el régimen norcoreano se aboca más que nunca a controlar a sus funcionarios y a vigilar su conducta, y que la aparente descoordinación sobre la oficina de enlace pudo ser solo una confusión interna. Pero por otra parte, el abandono pudo ser la reacción al anuncio de Estados Unidos de imponer sanciones adicionales contra Corea del Norte, y el retorno la reacción a su vez de la posterior declaración del presidente Donald Trump de retirarlas. En cualquier caso y pese a la variedad de opiniones, es irrefutable que el ejemplo de la oficina de enlace refleja que la inestabilidad continúa en la península coreana, y también que ni las dos Coreas ni Estados Unidos desea volver al escenario previo a las cumbres.