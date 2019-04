Polémica de frustradas candidaturas ministeriales

ⓒYONHAP News

Dos nominados quedaron fuera de la carrera a cargos ministeriales. Ellos son el propuesto para ministro de Ciencia y Tecnologías de la Información y Comunicación, Cho Dong Ho, cuya candidatura fue retirada por la propia Casa Presidencial, y el nominado a ministro de Territorio, Infraestructura y Transporte, Choi Jeong Ho, quien dimitió por cuenta propia.





Respecto al último, muchos opinan que no se trata de una renuncia voluntaria, sino más bien de una dimisión “recomendada”, pues expresó su voluntad de dejar la candidatura ministerial apenas unos treinta minutos antes del anuncio de Presidencia, renuncia a postularse que fue casi inmediatamente aceptada por el presidente Moon Jae In.





Pero, no es la primera vez que esto ocurre, ¿verdad?





No, también en 2017 dos nominados a ministro renunciaron al descubrirse conductas inapropiadas y delitos cometidos en el pasado, como falso registro de matrimonio y conducción en estado de ebriedad. Entonces, el Ejecutivo estableció una norma para excluir de las candidaturas ministeriales a aquellos que hubieran evadido el servicio militar, cometido especulación inmobiliaria, falsificado el registro domiciliario, plagiado tesis o hubieran evadido impuestos. Listado al que más tarde añadieron otros dos supuestos, como conducir en estado de ebriedad o haber incurrido en delito sexuales. No obstante, aún con estas normas, posteriormente ha habido nominaciones controvertidas.





Claramente, pese a haber establecido por iniciativa propia una regla de selección, el Ejecutivo sigue proponiendo candidatos cuestionables. ¿No implica esto que hay fallas en el sistema de nominación a ministros?





Precisamente es lo que se pregunta no solo la clase política, sino la ciudadanía en general; porque sigue habiendo un alto porcentaje de nominaciones ministeriales que provocan rechazo, pero Presidencia nunca responsabiliza al equipo de evaluación y designación, liderado por la secretaria de gestión de personal, Cho Hyun Ok, y por el secretario presidencial de asuntos civiles, Cho Kuk. En teoría, la primera debería garantizar un primer escrutinio de personalidades aptas para ser ministros, y el último realizar una doble comprobación de la aptitud y la elegibilidad de los recomendados. No obstante, quizá tras estos dos nuevos fracasos en nominaciones, parece que el sistema no está funcionando.





En este ambiente, la Casa Presidencial aludió como alternativa a fortalecer todavía más la regla de selección de candidatos a ministros, ¿no?