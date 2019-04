No Tag lleva el diseño coreano al mundo

© NoTag Design Group

No Tag, es una joven compañía establecida en 2013 que promueve las marcas de diseño de Corea en el mercado global. Los precios de los productos suelen aumentar por los intermediarios, distribuidores, mayoristas y minoristas, pero también por los escasos recursos de las pymes para llegar a los canales de distribución y comercialización de sus bienes. La empresa No Tag busca resolver ese problema al hacerse cargo de los trámites relacionados con las exportaciones, tan engorrosos y complicados que, en ocasiones, muchos fabricantes desisten de comercializar sus productos en el exterior. Su servicio brinda la oportunidad a los fabricantes de mostrar en menos de 24 horas sus productos sin preocuparse de los papeleos tradicionales, mientras que los compradores extranjeros pueden recibir los productos en una semana. Es un ahorro considerable de tiempo, pues de hacerlo por sí mismos podrían tardar meses. El nombre de la empresa No Tag(Sin Etiqueta), alude al deseo de crear un canal de distribución nada convencional en el extranjero enfocado a los consumidores. En concreto, sus servicios permiten a los productores coreanos hacer negocios en el extranjero casi como si estuvieran en Corea, pues No Tag se encarga de todos los procesos de exportación, como traducciones, publicidad, búsqueda de nuevos compradores, envío, pago y seguimiento, entre otros. Los servicios de No Tag son rápidos, efectivos y económicos, pues disponen de un sistema de distribución diferente para cada país. Así, las soluciones de comercio exterior de esta compañía coreana son cada vez más apreciadas por los diseñadores coreanos. Ahora exporta a más de 300 marcas coreanas de diseño a unos 800 re-sellers de 15 países.





No Tag es una pequeña pero fuerte empresa coreana que ayuda a pequeñas empresas de diseño a posicionar sus productos en el mercado global. Por su parte, los importadores se benefician de un servicio rápido y económico de entrega de productos de alto nivel de calidad, diseño y tecnología. Opera directamente 16 canales de distribución dentro y fuera de Corea, y busca añadir plataformas de comercio on y off-line, para ofrecer productos de diseñadores coreanos en el exterior a precios similares a los del país. Asimismo, espera derrumbar los obstáculos del comercio transfronterizo para aquellas marcas de diseño de Corea que desean ampliar su presencia internacional.