Resultado de las parciales del 3 de abril

ⓒKBS News

La síntesis más compacta y precisa de las elecciones de ayer es que el Partido Justicia y Libertad Corea recuperaron los escaños perdidos, el primero, tras la muerte del legislador Roh Hoe Chan, y el último, al perder el estatus de diputado nacional el exparlamentario Lee Koon Hyon por violar la Ley de fondos políticos. Yendo en orden, el candidato del Partido Justicia, Yeo Young Kug, ganó en la circunscripción de Changwon-Seongsan, ¿verdad?





En efecto . Pero el candidato en segundo lugar, Kang Ki Youn, de Libertad Corea, quedó a menos de un punto porcentual, pese a que en ese distrito el Partido Justicia acudió en coalición con el oficialista The Minjoo. Cabe recordar que la estrategia del oficialismo fue renunciar a competir en Changwon-Seongsan y apoyar al candidato de otro partido con más posibilidades, para impedir que el opositor Libertad Corea acumulara más escaños parlamentarios.





Eso significa que el oficialismo logró su objetivo, ¿no?





Al final, sí. Sin embargo la mínima diferencia entre el candidato ganador -al que brindó su apoyo- y el de Libertad Corea, resulta inquietante para The Minjoo, considerando que perdió contra el principal opositor en el otro distrito electoral por un amplio margen de más de 23 puntos porcentuales.





¿Se trata de la circunscripción Tongyeong-Goseong, en la que Jeong Jeom Sik de Libertad Corea logró casi el 60% de los votos frente al 36% obtenido por el candidato oficialista, Yang Moon Suk?





Exacto . Los resultados mostraron una vez más el fuerte respaldo con el que cuenta el partido conservador en esa zona. En realidad, The Minjoo abrigaba pocas esperanzas de ganar en un terreno tradicionalmente considerado como plataforma de apoyo de Libertad Corea… pero tampoco esperaba una derrota tan demoledora. Pero si algo permite observar esta especie de barómetro que son las elecciones parciales, es que el bando que sufre una mayor pérdida de confianza es el formado por Gobierno y oficialismo; confianza que quizá se haya visto esquilmada por varios sucesos controvertidos, como la compra de un inmueble de gran valor por el ex portavoz del presidente Moon Jae In, o el fracaso de las candidaturas a ministro propuestas por el Ejecutivo.





Ahora, el único posible cambio que puede producirse en el Legislativo a partir del resultado de estas parciales es la formación de un cuarto grupo de negociación dentro del Parlamento, que ya cuenta con tres: el del oficialista The Minjoo con 128 escaños, el de Libertad Corea con 114 y el de Futuro Bareun con 29 asientos.





Podría concretarse si el Partido Justicia, con seis escaños en la cámara, y Democracia y Paz, que cuenta con catorce diputados nacionales, deciden reavivar su coalición de antaño. Recordemos que cuando ambas formaciones se aliaron para formar grupo de negociación en la Asamblea, emergieron como cuarta fuerza del hemiciclo, con peso para contrarrestar la hegemonía de The Minjoo y de Libertad Corea. Pero esa alianza no duró mucho, no tanto por discrepancias internas, sino por un hecho ajeno a su control, como fue la muerte del legislador Roh Hoe Chan. Al faltar este diputado, el número de escaños del Partido Justicia cayó a cinco y la coaliación con Democracia y Paz no alcanzaba número de asientos necesario para operar como grupo de negociación parlamentaria.





En resumen, los comicios parciales no han tenido gran impacto en el mapa político nacional, al menos superficialmente, pero es posible intuir ciertos “cambios de humor” entre el electorado. ¿Cómo se vaticina la situación de los próximos meses?





Al no reflejar las parciales una marcada inclinación o preferencia de los votantes por un partido concreto, podríamos avanzar que la carrera hacia las legislativas generales de abril de 2020 comenzará antes de tiempo. Al no inclinarse la balanza hacia un claro ganador, los partidos querrán apostarlo todo a las generales y… como siempre ocurre cuando hay elecciones a la vista, la contienda política y la competencia por el poder harán que los rifirrafes parlamentarios vayan a más.