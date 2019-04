Servicio comercial de telefonía móvil 5G

ⓒYONHAP News

Las tres mayores compañías de comunicación de Corea del Sur estrenaron el 3 abril el servicio de telefonía móvil 5G, convirtiendo al país en el primero del mundo en comercializar dicho estándar. En concreto, SK Telecom, LG U Plus y KT iniciaron alrededor de las 11:00 de la noche los servicios para sus primeros usuarios de 5G. Así se adelantaron al operador de telefonía móvil más importante de Estados Unidos, Verizon, que pensaba lanzar sus servicios de quinta generación el día 4 y no el 11 como preveía inicialmente. Las compañías surcoreanas pensaban activar el 5G a nivel comercial el 5 de abril, pero decidieron anticipar la fecha en el último minuto ante ese rumor sobre Verizon. En otras palabras, lo adelantaron para no perder el título de ser “el primero” en comercializar servicios de telefonía móvil, título que ya ostentaba para 5G de uso empresarial, lanzado en Corea el 1 de diciembre de 2018 por primera vez en el mundo.

La comunicación 5G se caracteriza por sus servicios de ultra alta velocidad, gran capacidad y baja latencia, condiciones que hacen de esta tecnología una pieza fundamental en la era de la hiperconectividad. Básicamente, el nuevo estándar permite un tráfico de datos hasta de 20 gigabits por persona en un segundo. Dicho de otro modo, bajar una película HD o de alta resolución de dos gigabytes tardará apenas 0,8 segundos. Asimismo, desaparecerán casi por completo esos segundos de espera al usar internet móvil mientras una página está cargando, pues el 5G presenta una latencia menor a una milésima de segundo. Eso hará que la gente pueda usar internet móvil sin interrupciones ni retrasos, además de facilitar la comunicación entre objetos, y así materializar la hiperconectividad.

Suena repetitivo decir que la tecnología móvil 5G revolucionará la vida cotidiana y provocará sendos cambios en todos los sectores industriales. Sin embargo, el 5G comercial definitivamente anticipa la implementación de servicios y contenidos concretos, catalogados como de próxima generación, por ejemplo de realidad ampliada o realidad virtual. También mejorará los sistemas de oficina inteligente, que por ahora solo abarcan conceptos limitados como escritorio remoto u oficina compartida. Según afirman, en una oficina inteligente conectada con la red 5G será posible establecer un sistema de comunicación web no solo entre los trabajadores, sino también entre sensores, dispositivos electrónicos y objetos, suficiente para eliminar por completo los inconvenientes de tiempo y espacio a la hora de trabajar. Otros cambios revolucionarios se darán en sectores como seguridad y movilidad, así como en el desarrollo de ciudades y fábricas inteligentes, y en conducción autónoma.

Muchos expertos opinan que la comunicación 5G marcará la transición de una era en la que las personas prefieren o priorizan la conexión móvil, a otra que podría llamarse “supermóvil”, al converger todas las redes de telecomunicación existentes en la telefonía móvil.