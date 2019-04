IZ*ONE: récord de ventas con su segundo mini álbum

El segundo mini álbum del grupo de chicas IZ*ONE vendió más de 130 mil copias en la primera semana tras su lanzamiento.





Según informó el lunes 8 su agencia Off The Record, citando la lista musical Hanteo, el último disco de la agrupación femenina vendió 132.109 ejemplares del 1 al 7 de abril, superando la marca establecida previamente por Twice.





El vídeo de la canción principal del álbum ‘Violeta’ superó los 10 millones de visionados durante los primeros tres días tras publicación, y actualmente está a punto de lograr 20 millones de reproducciones.





IZ*ONE celebrará su primer concierto exclusivo en Corea en el mes de junio.