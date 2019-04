“¿Y cuál es su definición del dinero?”





Argumento

Jo Ilhyeon no se graduó en una buena universidad ni procede de una buena familia. Encima es un joven tímido e introvertido, nada audaz o aventurero. Sin embargo, lo que sí tiene es buena suerte, pues pese a no tener un diploma para presumir o “enchufe”, logra pasar el concurso de nuevos trabajadores para la mejor agencia de valores del país y empieza a trabajar ahí como agente bursátil. El problema es que desde el primer día durante diez meses no consigue generar ganancias, hasta que su papel en la oficina se reduce al de la persona que toma las órdenes de comida de sus colegas a la hora del almuerzo.





En esta situación, cuando se maximiza la frustración de Ilhyeon, se le acerca un hombre apodado “Números” que le propone formar parte de una operación que le podría convertir en multimillonario y que, con unos cuantos clics de ordenador, le permitiría ganar mucho, pero mucho dinero. Al principio, Ilhyeon duda, sin embargo tras comprobar que la operación es posible y que en efecto le trae grandes ganancias, no puede dejarla. Entonces, “Números” planea para Ilhyeon operaciones más rentables pero mucho más peligrosas. Pero mientras Ilhyeon está embriagado con el éxito y el saldo en sus cuentas aumenta rápidamente, empieza una persecución contra él y “Números”, el cerebro de las irregulares transacciones bursátiles en las que participa, por parte del fiscal de supervisión financiera Han Jicheol, apodado “perro cazador” por no soltar a la presa una vez que muerde...





Comentario





El dinero no lo es todo en la vida . Pero tampoco es posible vivir sin él, pues en la realidad nada se puede hacer sin dinero. Aún así hablar abiertamente de dinero, de cómo ganarlo o gastarlo, o sobre los deseos alrededor de él, es tabú, máxime en una sociedad como la coreana que desde tiempos antiguos veneraba las letras y la erudición, y menospreciaba el comercio y el dinero. Cultura que aunque ha desaparecido en esta era materialista, prevalece en el inconsciente de muchas personas y se nota en el comportamiento, por ejemplo, de padres que tienen cierta renuncia o reticencia a discutir asuntos de dinero con los hijos y provocan una falta de educación o una educación errónea, haciendo que los niños comiencen a lograr, gastar y ahorrar dinero antes de entender cómo funciona. Dicho esto, el personaje central de la película de hoy es ciertamente un hombre que de niño no recibió una verdadera educación sobre el dinero.





“ Quise ser rico ”. La narración que abre y cierra el largometraje Dinero de la directora Park Nu Ri comienza con esa frase. Es la narración que hace el personaje principal en primera persona, que adquiere la forma de un monólogo de confesión sobre sus motivos para perseguir el dinero. Así, la película es al mismo tiempo la historia de un joven asalariado común y corriente que tiene como todos el ordinario deseo de ganar mucho dinero y ser rico, y el drama de crecimiento personal de un ser humano que se da cuenta de cuán errónea era su definición del dinero y por ende cuán torcidos eran sus deseos sobre el llamado “vil metal”.





La película Dinero se basa en la novela Dinero, el peligroso juego de dinero de un novato, guion que fue escrito -adaptando la historia del libro para cine- por Jang Hyeon Do, guionista que hasta mediados de sus veinte trabajó como agente de valores. Gracias a su antiguo trabajo, lo que más destaca de la cinta es la descripción en sumo realista que hace del ambiente alrededor de la Bolsa de Valores Surcoreana, cuya sede se ubica en Yeouido, zona referida por eso como “el Wall Street de Corea” y donde circula la mayor cantidad de dinero del país. No obstante, la trama del film no presenta nada novedoso . De hecho, la historia es perfectamente previsible, una más de las tantas que se cuentan en el cine y la televisión sobre un personaje ingenuo que a partir de un suceso en particular prueba el sabor del dinero y del éxito y empieza a cambiar, no tanto para bien, sino para codiciar más riqueza aunque sea por medios peligrosos, hasta que se arruina o se arrepiente.





En cualquier caso, y pese a la aludida falta de novedad e ingenio, la película Dinero merece una buena evaluación como producción comercial por lo bien que cocina esos ingredientes tan comunes, hasta crear un plato más o menos delicioso y atractivo. Ya que si bien no hace propuestas narrativas o cinematográficas nuevas, ni tiene nada especial, se lleva el mérito por ilustrar el especializado mundo de los agentes de valores de modo que, hasta el público que lo ignora por completo, lo pueda entender. Y por supuesto es un punto a su favor la excelente y natural actuación de sus protagonistas, sobre todo Jo Wu Jin en el papel del fiscal de supervisión financiera, y Ryu Jun Yeol, que dando vida a Jo Ilhyeon demuestra una vez más su espontaneidad en la pantalla, así como la intuitiva capacidad de análisis de los personajes que interpreta.





Director: Park Nu Ri

Elenco: Ryu Jun Yeol, Yu Ji Tae, Jo Wu Jin

Género: Crimen

Duración: 115 minutos

Año de estreno : 2019