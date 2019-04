“Superar el dolor sin optar por el olvido, sino abrazando la vida con sufrimientos y todo”





Argumento

Gilwu, el novio de Jina, sufrió un accidente y está en estado de coma. Por eso, a Jina, que está escribiendo su primer libro de poemas, le cuesta leer sus propios versos. Sus amigos cuidan de ella y actúan con prudencia para no incomodarla, sin embargo eso le agobia aún más. Es que como insistentemente le preguntan si se encuentra bien, no tiene más remedio que contestar que está bien aunque no lo esté.





Jina y Gilwu llevaban diez años de noviazgo. Para Jina, los chistes tontos que se contaban, las manos de él que le ayudaban a teñirse y sus brazos que la abrazaban desde atrás eran confortables y familiares. Esa era su cotidianidad, mientras los paseos en bicicleta, los fuegos artificiales y las copas que tomaban juntos a las orillas del río Han eran la sal que hacía más sabrosa esa vida monótona, sin altibajos pero plena. Ahora, Jina está sola. Trata de no recordar y de aguantar el día a día. Va a recitales y dedica más tiempo a preparar la clase de poesía que da en la Universidad. Aún así, no puede apartar de su mente la fuerte discusión que tuvo con Gilwu justo el día de su accidente. Se mortifica pensando que ese accidente sucedió en parte por su culpa.





Comentario

A veces el sentimiento de culpa contamina el interior de uno mediante razonamientos poco lógicos. Lo dijo el filósofo danés Soren Kierkegaard: Pensar sobre las varias posibilidades en torno a la incomprensible tragedia de la vida carcome el alma de los individuos.





En el largometraje Para mi río del director Park Geun Yeong, una mujer sufre por la muerte súbita del hombre que amaba, más al sentirse parcialmente culpable de lo que le pasó. La película describe la tristeza como algo cotidiano, mientras los tiempos que vive ese personaje son escritos doblemente entre el pasado feliz y el presente que ella debe soportar. Pero a medida que pasa el tiempo, sus días ordinarios se convierten en el espacio vacío que refleja la ausencia del ser amado. Vacío que solo se llena de un dolor largo y persistente, así como un sentimiento de culpabilidad sin culpa.





En la película Para mi río, un desencuentro desemboca en un resultado irreversible. Una mañana como otra cualquiera, una pareja protagoniza una discusión. La reconciliación no llega fácilmente y el hielo continúa hasta la noche, hasta que ambos se regresan a sus respectivas casas. Pero ese día se convierte en el último día en que se vieron, sin dejarles oportunidad para retractarse de las duras palabras que se lanzaron el uno al otro. Jina se pregunta: ¿Sería otra la situación si le hubiera acompañado ese día? Lamentablemente, es imposible obtener una respuesta y el arrepentimiento sin respuesta se transforma en culpabilidad.





La separación que vive la pareja Jina-Gilwu es casi melodramática. No obstante, el film no la exhibe como tal, sino que invita a reflexionar sobre el sentimiento y las sensaciones de amor que bañan un corazón tras la separación. Por eso, se enfoca más en la psicología del personaje de Jina, que está frente a una súbita ruptura de la relación más importante de su vida. Así, Jina sale en todas las tomas, en todas las escenas, y solo con su mirada, así como con el sonido y el ritmo de sus palabras y de su respiración, se hace el contraste entre el pasado y el presente, y se transmite la tristeza de la ausencia.





En la primera página del libro, le escribí y me despedí de él.

El me jaló la muñeca.

Recordé sus palabras y odié todo recuerdo...





Es un fragmento del poema Para mi río, en la película escribe el personaje de Jina. En la película hay frecuentes vacíos entre una escena y otra, como entre los versos de un poema. Así, las escenas de la cinta parecen las estrofas de una obra poética. Una obra que no se precipita para definir la tristeza de una persona y que en cambio, se esmera en ilustrar tal y como es, eso sí con delicadeza y tacto. Al final, Jina, tras atravesar un túnel de culpabilidad y desorientación emocional, encara frontalmente la pérdida del ser amado con franqueza, ayudada por la poesía. Opta no por el olvido, sino por abrazar la vida misma con sufrimientos, dolores y todo.





Hacia esos días en los que quise ir lo más lejos posible

porque el camino de vuelta era aún más distante

tuve que decir que era un sueño

como en un sueño…





Director: Park Geun Yeong

Elenco: Gang Jin A, Gang Gil Wu

Género: Drama

Duración: 89 minutos

Año de estreno: 2019

Apto para mayores de 12 años