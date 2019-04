Mi vida dorada (5) 내 맘이야

Subtítulos

과대표 : 최서현, 단톡방에 졸업 여행 참석 여부는 왜 안올리니?

Representante de estudiantes: Choi Seo Hyeon, ¿por qué no confirmas en nuestro chat grupal si irás o no al viaje de egresados?

최서현 : 안 갈 거라서.

Choi Seo Hyeon: Porque no voy a ir.

과대표 : 안 가면 안 간다고

졸업 여행 참석 여부 올리라는 공지 못 봤어?

Representante de estudiantes: ¿Acaso no has visto el aviso que puse de que quien no vaya al viaje de graduación también debe confirmarlo explícitamente?

최서현 : 간다고 안 했으면, 안 가는 거지.

내가 그런 데 가는 거 봤어?

Choi Seo Hyeon: Si yo dije que no voy, es porque no voy.

¿Has visto alguna vez que yo participe en ese tipo de viajes?

과대표 : 그래. 너 왜 4년 내내 과 행사 참석 안 하는 거냐?

Representante de estudiantes: Bien lo dices. ¿Por qué en los 4 años de universidad nunca participaste en ninguna actividad de nuestra carrera?

최서현 : 내 맘이야 .

Choi Seo Hyeon: Es asunto mío.





Expresión de la semana

내 맘이야

Pronunciación: Es asunto mío.

Traducción: Ne mamia





Explicación gramatical

‘내 맘이야’ significa ‘Es asunto mío’. Esta frase se compone del sustantivo ‘마음’, que significa corazón, alma, intención o voluntad seguido por ‘이야’, que a su vez es la forma conjugada del verbo 이다 (SER). Por consiguiente, ‘내 맘이야’ corresponde a significados tales como ‘Es mi corazón’, ‘Es lo que siento’, pero también equivale a ‘Es asunto mío’, ‘Porque se me antoja, ‘Porque se me da la gana’, entre otras expresiones semejantes que aluden a la voluntad o intención de una persona.

En ocasiones y dependiendo de las circunstancias y el tono que se emplee ‘내 맘이야’ puede sonar como una afrenta provocativa o bien como una forma de expresar dulcemente nuestros sentimientos. En este último caso, equivaldría a frases con el sentido de ‘Es una muestra de lo que siento por ti’, ‘Es en reflejo de mi cariño hacia ti’.

La forma básica de esta oración es ‘내 맘이다’ o bien ‘내 마음이다’, pues como bien les decía, ‘맘’ es la forma contraída del sustantivo ‘마음’, el cual equivale a: corazón, sentimiento, voluntad, intención, pensamiento, etc.

‘내 맘이야’ es un enunciado informal. Para elevarlo a un nivel de mayor respeto diremos ‘내 맘이예요’, en tanto que para el registro honorífico expresaremos ‘제 마음입니다’, reemplazando el pronombre personal ‘내(yo)’ por ‘제 (yo)’, el cual corresponde al lenguaje formal.