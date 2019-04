Mi vida dorada (4) 가물가물하다

Subtítulos

선우혁 : 오지랖은 또 어찌나 넓은지 동아리 애들 삥 뜯기면

나 끌고 가서 도로 뺏어 오고.

Seon U Hyeok: Y no sabes lo metiche que eras, al punto de que cuando los chicos del club me quitaban dinero, me llevabas y les obligabas a que me lo devolvieran.

서지안 : 내가 그랬구나. 가물가물하다 .

Seo Ji Ahn: Conque así era yo. Me falla la memoria .





Expresión de la semana

가물가물하다

Pronunciación: Me falla la memoria.

Traducción: Gamul gamul





Explicación gramatical

Según el contexto del cual la extrajimos, ‘가물가물하다’ se traduce como ‘Fallarle a alguien la memoria’ o ‘Tener recuerdos muy vagos de algo’, es decir, ‘No recordar algo con exactitud’, ‘Tener la memoria difusa’, entre otras expresiones semejantes.

‘가물가물하다’ es un verbo que está formado por el adverbio ‘가물가물 (de vago/difuso)’ y este va unido al verbo ‘하다 (hacer)’. También puede usarse, así tal cual está, pero con la función de adjetivo predicativo, para lo cual correspondería a su vez a expresiones tales como: parpadeante, titilante, tenue, vago, débil o bien confuso, distante, vacilante.

Por tanto, podemos usar este verbo o adjetivo predicativo con sustantivos como ‘기억 (recuerdo/memoria)’, ‘의식 (conciencia)’, ‘불빛 (luz/iluminación)’. En el caso de Ji Ahn, la protagonista de ‘Mi vida dorada’ podría haber incluido el sustantivo 기억 (memoria) y expresado: “기억이 가물가물하다”, lo cual significa ‘Me falla la memoria’.

‘가물가물하다’ es una expresión perteneciente al registro informal. Otra alternativa según este mismo registro es ‘가물가물해’. En tanto que según el registro semiformal diremos ‘가물가물해요’, y ‘가물가물합니다’ para el nivel honorífico.

Por último, sinónimos de 가물가물하다 son ‘가물거리다’ y ‘감감하다’, en tanto que un antónimo de estas expresiones sería ‘또렷하다’, que a su vez significa ‘claramente’/’nítidamente’/ ‘precisamente’.