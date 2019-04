El Valencia CF dejará ir a Lee Kang In

© YONHAP News

Parece que el Valencia CF no conseguirá evitar que Lee Kang In salga del equipo. De acuerdo con el medio español ‘El Gol Digital’, el citado club de fútbol cederá al joven centrocampista, siendo el Granada y el Osasuna las opciones más claras, ya que el único requisito que pide Lee es jugar en Primera División, y ambos equipos luchan duro por ascender.

El magacín deportivo describe que “el talentoso centrocampista desapareció del mapa sin previa explicación y sin motivo aparente, más allá de la recuperación de otros jugadores de la plantilla”, y “por eso Lee tomó la firme decisión de salir del Valencia CF en junio y elegir un equipo que le garantice minutos de juego para progresar en su carrera”. Actualmente, el Osasuna y el Granada ocupan los dos primeros puestos de la Segunda División de la Liga, y podrían ascender directamente a Primera División.

Lee Kang In firmó con el Valencia CF en enero de este año, pero no jugó durante diez partidos consecutivos por “decisión técnica”, infundiendo una intensa curiosidad entre varios medios locales. No obstante, el surcoreano volvió a figurar la lista del Valencia para el partido de ida de cuartos de final de la UEFA contra el Villarreal, disputado el jueves 11, hora local.