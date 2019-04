La ópera tradicional femenina y Hwang Byung Ki

El changgeuk es un género operístico que nació a partir del pansori. A diferencia de este que una única voz interpreta todos los roles, el changgeuk es interpretado por distintos actores. Cuando surgió el género a principios del siglo XX, no había muchos teatros para llevarlo a escena y los actores no actuaban sino que simplemente cantaban sus respectivas partes. Sin embargo, con el correr del tiempo, fue tomando la forma de una verdadera ópera. Después de la liberación de Corea en 1945, surgió un changgeuk interpretado enteramente por mujeres. Hasta entonces las cantantes solo tenían papeles secundarios y debían encargarse de las tareas domésticas de cocinar y lavar en las compañías de changgeuk que recorrían el país. Esta subestimación impulsó a varias talentosas cantantes, como Kim So Hee, Park Gwi Hee y Lim Chun Aeng, a organizarse y crear una producción operística enteramente femenina. La primera obra que llevaron al escenario no tuvo mucho éxito, pero sí la que crearon al año siguiente, que catapultó al changgeuk femenino a la fama. El género se hizo tan popular que las cantantes que interpretaban los papeles masculinos tenían que escapar de las hordas de sus admiradoras. Como muestra de esta ópera tradicional femenina, los invitamos a escuchar este fragmento de “La princesa Seonhwa”, en que la princesa de Silla se encuentra por primera vez con Seodong, futuro rey de Baekje.

“La princesa Seonhwa” – Cho Yeong Suk, Han Hye Seon





Estas producciones operísticas femeninas fueron más allá de las piezas de pansori y se inspiraron en las viejas leyendas foklóricas del país. Eso impulsó la composición de nuevas canciones y la modificación de los instrumentos musicales, lo que a su vez propulsó el desarrollo de la música tradicional. Sin embargo, la aparición de la televisión y el progreso de la industria cinematográfica provocaron el rápido declive del género. Así y todo, el desarrollo de la música tradicional nunca se detuvo. Un gran creador de nuevas tendencias fue el virtuoso del gayageum Hwang Byung Ki, que aprendió a tocar esta cítara en 1952 en Busan, en medio de la Guerra de Corea. Diez años después presentó su primera creación. Se llamaba “El bosque” y fue en un concierto de conmemoración de Wureuk, el padre del gayageum. Hasta entonces la música tradicional era un saber que se transmitía de manera pasiva y sin modificaciones, pero Hwang Byung Ki demostró que era posible hacer nuevas composiciones y renovar las técnicas de interpretación sin traicionar su espíritu. Fue invitado a tocar su composición en el Festival de la Música y el Arte del Siglo que organizó la Universidad de Hawaii en 1965, lo que lo catapultó a la fama internacional. De los cuatro movimientos que consta “El bosque”, hoy los invitamos a escuchar el segundo, tercero y cuarto.

“El bosque” (El cuclillo, La lluvia, La luna) – Hwang Byung Ki





Al crecer la popularidad de las composiciones modernas de música tradicional, la municipalidad de Seúl creó la primera orquesta de gugak del país en 1965. Por ser la primera, los músicos pasaron por muchas dificultades, puesto que no sabían cómo convenía distribuir los instrumentos en el escenario o cómo tocar bajo la dirección de un director de orquesta. Con el paso del tiempo, surgieron muchas otras orquestas de música tradicional en el país, como la de KBS, que se creó en 1985. Para terminar, les ofrecemos “Manjeonchun”, una pieza musical del período Joseon que fue adaptada para ser interpretada por una orquesta de instrumentos tradicionales de viento y cuerdas. Está incluida en el álbum que grabó la Orquesta Tradicional Metropolitana de Seúl para celebrar los 50 años de su creación.

“Manjeonchun” – Orquesta Tradicional Metropolitana de Seúl