Park Hwa Seong, “Antes y después de la inundación”

Nuestra vida está predestinada antes de venir al mundo. ¿Cómo se os ocurre, malditos imberbes, tener envidia de los ricos en vez de romperos el lomo trabajando? ¿Acaso el dueño no nos da tierras y casas? ¡Sois unos vagos! Es una lástima no haber nacido con buena estrella y tenerque vivir siempre pobres pese a trabajar de sol a sol, pero eso no nos permite culpar a los ricos de nuestras desgracias.





사람의 운수복력이 다 팔자에 타고 난 것인데

새파란 어린 놈들이 손 발 떨어지도록 벌어먹을 생각은 않고

그저 잘 사는 사람 시기할 줄만 안만 말이여,

저번 한 창 가물 때 논이 갈라지니께 허부자네 집에 가서

소작료를 감해 달라고 떠들어 댔담서야?

죽게 일하고도 평생을 이리 가난하게 사는 것이 이것이 한탄이지

남들 잘 사는 것 보고 욕할 것이 무엇이란 말이냐?









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

Park Hwa Seong fue escritor durante la dominación japonesa. Como muchos intelectuales de la época simpatizaba con la causa proletaria. Llevó sus experiencias personales al terreno social y describió nítidamente la pobreza y las dificultades de los campesinos durante el régimen colonial nipón. Escribió “Antes y después de la inundación” tras vivir con sus ojos los estragos de la inundación del río Yeongsan-gang en Naju, muy cerca de Mokpo, donde nació.









Song Myeongcheol es de los que piensan que la naturaleza y el destino son más poderosos que la voluntad humana y que es imposible luchar contra ellos, por lo que decide permanecer en su casa durante la inundación, en vez de escapar con su familia del peligro.









-¿Dónde estará nuestra Ssallye ahora? ¡Estará flotando en algún lugar del mar infinito y azul echándonos la culpa de lo que pasó! ¡Ay no, por favor!

Song Myeongchil se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y Yunseong abrazó a su madre para consolarla, pero ella se puso a golpear el suelo con los puños y se abalanzó sobre su marido:

-¡Pasamos por lo mismo todos los años y no dejaste que saliéramos de casa pese a que vinieron dos veces a buscarnos! ¿Y qué pasó al final? ¡Murió tu hija! ¡Maldito sea el cielo! ¿Como puede ser tan cruel con nosotros?

La madre no paraba de gritar y revolcarse en el suelo como una loca.





“우리 쌀례는 지금 어디로 떠 댕기는고?

만경창파 바다 중에 어디로 떠댕김서

애비, 에미 원망을 하고 있으끄나! 아이고”

송서방은 주먹으로 눈물을 씻고 윤성이는 어머니를 붙들고 위로하였다.





그는 주먹으로 방바닥을 치며 송서방에게로 달려들었다.





“해마다, 해마다 그 꼴을 당하면서도 무엇이 못 미더워서 그렇게들 두 번이나 와서

나오라고 해도 안 나가고 뭉게드니마는 기어코 자식을 죽일랴고 고랬지라우?

아따, 아따 하늘은 야속하네 하누님도 무정하네”





그는 미친 사람처럼 부르짖으며 몸부림을 쳤다.









Autor:

Park Hwa Seong nació en Mokpo en 1903 y falleció en 1988. Debutó como escritor en 1925 con el cuento “La víspera de Chuseok”. En 1966 recibió el Premio Nacional de Literatura, entre otros premios.