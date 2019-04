Cumbre Corea del Norte-Rusia

ⓒKBS News

El presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron el día 25 una reunión cumbre donde conversaron sobre relaciones bilaterales y cooperación ante el proceso de desnuclearización. El encuentro llamó especialmente la atención al darse mientras permanecen estacadas las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington, y se especula que el objetivo de Kim Jong Un era tener a Rusia como aliado y formar una clase de frente unido trilateral con China, en caso de prolongarse y complicarse las negociaciones nucleares con Estados Unidos.

En este ambiente, los mandatarios norcoreano y ruso celebraron una cumbre en Vladivostok durante cinco horas, incluyendo un encuentro ampliado con sus asesores y una cena. Durante la reunión, Kim Jong Un exteriorizó su deseo de contar con el apoyo del Kremlin en las negociaciones nucleares, y se refirió a las relaciones entre Corea del Norte y Rusia como un lazo de sangre. Putin, por su parte, enfatizó la solución pacífica de los problemas de la península coreana y la determinación de su país a cumplir un papel activo en ese proceso de paz. En este sentido, declaró que Corea del Norte necesita garantizar la seguridad del país y el mantenimiento de su régimen, y que el diálogo nuclear sixpartito podría ser útil para otorgar a Pyongyang esas garantías, según el Derecho Internacional.

Algo que destaca de la visita de Kim Jong Un a Rusia es que eligió ese país como primer viaje al exterior tras la fallida Cumbre de Hanói con el presidente estadounidense Donald Trump. Al respecto, se estima que fue mera estrategia por su parte, primero, para provocar a China que muestra tibieza en el apoyo a Corea del Norte, y segundo, para reforzar los lazos con Rusia y contar con su apoyo si las negociaciones con Estados Unidos se alargan. Pero es importante recordar que la cumbre entre Kim Jong Un y Vladimir Putin no hubiera sido posible de no mediar intereses por parte de Moscú pues, a estas alturas es innegable que Rusia también tenía un claro objetivo: aumentar su protagonismo en los asuntos de la península coreana y su influencia en la zona. No en vano el presidente ruso aludió al diálogo nuclear sixpartito, que desde hace tiempo permanece en el olvido, aludiendo a las garantías que precisa Pyongyang para mantener su régimen. De hecho, tal alusión podría interpretarse como una objeción directa a la postura de Estados Unidos, que da por fracasado ese mecanismo multilateral, e insiste en el diálogo directo con Corea del Norte.

Así las cosas, se prevé que el problema nuclear norcoreano podría complicarse, tanto porque Washington no desea volver al diálogo a seis, pero también porque quizá su táctica de sancionar y presionar a Pyongyang podría debilitarse con la llegada de Rusia. Cabe recordar que Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha venido abogando abiertamente por relajar el bloqueo económico-comercial a Corea del Norte. Y aunque afirma que no irá en contra de las resoluciones de la ONU, no se descarta que apoye de diversas maneras al régimen de Kim Jong Un, que esquiva las sanciones internacionales como puede.