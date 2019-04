Black Pink sigue en Billboard por dos semanas

© YG Entertainment

Por primera vez un grupo de chicas del K-Pop ha incluido su nombre por segunda semana consecutiva en los charts Billboard 200 y Hot 100, las dos principales listas estadounidenses de música.





El martes 23, hora local, el nuevo álbum de Black Pink, ‘Kill this love’, cuyo tema principal da nombre al disco, logró ubicarse en el puesto 93 de la lista de mejores álbumes Billboard 200, y en el 73 de mejores singles Hot 100, respectivamente.





En tanto, la semana anterior Black Pink estableció récord como grupo de chicas del K-Pop que ha logrado los más altos en Billboard, al ocupar los lugares 24 y 41, respectivamente.





Tras el lanzamiento de su nuevo tema, Black Pink actuó en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, y participó en el programa televisivo ‘The Late Late Show with James Corden’ de CBS y en ‘JOJO on the radio’ de Kiss FM.





Además, el 17 de este mes realizó su primer concierto en Los Ángeles, en el marco de una gira, mientras que actuará en Chicago y Canadá los días 24 y 27, el 1 y 2 de mayo en Newark, en Atlanta el 5 y en Fort Worth el 8 y 9 de mayo.