Conflicto político por usar la ‘vía rápida legislativa’

ⓒYONHAP News

El antagonismo político se ha extremado en la clase política surcoreana, sobre todo entre el conservador Libertad Corea y los otros cuatro partidos con presencia en el Parlamento, al decidir estos últimos tratar por la ‘vía rápida legislativa’, también referida como ‘fast-track’, la reforma electoral y la ley marco sobre establecimiento de una unidad anti-corrupción para investigar posibles delitos cometidos por altos cargos. En señal de protesta, el día 2 varios legisladores de Libertad Corea se raparon el pelo, tras declarar esa formación que peleará desde fuera del hemiciclo para anular el uso de la ‘vía rápida’ en esas reformas.

La decisión de usar el ‘fast-track’ en esos proyectos de ley fue adoptada entre el 29 y el 30 de abril por el partido oficialista The Minjoo y los opositores Futuro Bareun, Democracia y Paz y Partido Justicia. Por ‘fast-track’ o ‘vía rápida legislativa’, se alude a un procedimiento extraordinario para propuestas legislativas polémicas, que impide que las deliberaciones se dilaten indefinidamente o queden en nada. Específicamente, recurriendo a este mecanismo, un proyecto de ley será primero sometido a debate en el comité parlamentario correspondiente durante 180 días. Al finalizar dicho periodo será transferido al Comité Judicial y Legislativo, aunque no se haya logrado consenso, y será valorado durante 90 días. Finalmente, se presentará al pleno parlamentario para su votación definitiva, sin importar si se ultimaron o no exitosamente las discusiones a nivel de dicho comité.

En realidad, Libertad Corea ha venido criticando que recurrir a la vía rápida para la reforma electoral es “la antesala de una dictadura disimulada” y trató de impedir que la reforma de la Ley de elecciones a cargos públicos pudiera ser tramitada mediante ese procedimiento. Incluso bloqueó físicamente la puerta de la sala de reuniones del comité parlamentario a cargo del asunto, y desde el 25 de abril hubo violentos choques físicos entre diputados de Libertad Corea y de otras formaciones en el seno de la Asamblea Nacional.

La reforma electoral a la que tanto se opone Libertad Corea propone cambiar la proporción entre diputados uninominales y plurinominales, manteniendo el número de escaños en el nivel actual de 300. En concreto, sugiere disminuir los asientos uninominales o de diputados electos por mayoría relativa de los actuales 253 a 225. En cambio, busca aumentar los plurinominales o legisladores electos por representación proporcional de 47 a 75. También contempla la combinación del principio mayoritario con el proporcional, garantizando un nivel de equilibrio del 50%, lo que significa que, si por ejemplo un partido obtiene una tasa de apoyo del 20%, podría al menos ocupar 30 escaños, es decir el 10% de los 300 asientos de la cámara.

Mientras, el otro proyecto de ley que pasará por la vía rápida es el relacionado con la creación de un organismo anticorrupción independiente para investigar a altos cargos. Los objetivos de esta ley son, uno, dispersar el poder de la Fiscalía que posee potestad exclusive para imputar, y dos, intensificar la lucha contra la corrupción. Eso sí, la unidad anticorrupción a establecer se encargará de investigar a altos cargos de los tres poderes del Estado, incluidos el propio presidente, diputados nacionales, jueces y oficiales militares de alto rango. Sin embargo, ejercerá una facultad limitada para imputar, pues solo lo podrá hacerlo en caso de que el acusado sea un juez, un fiscal o un oficial de la Policía superior a un determinado rango. En otros casos, La Fiscalía tendrá potestad de imputación y el organismo anticorrupción competencias para investigar, solicitar órdenes de detención, y pedir revisiones a las autoridades judiciales de casos en que la Fiscalía haya desistido de formular cargos o imputaciones.