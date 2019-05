Corea del Norte lanzó varios proyectiles el sábado 4 de mayo. Se conjetura que pudieron ser misiles balísticos, ¿no?

ⓒKBS News

Por ahora se desconoce si fueron misiles o proyectiles, si bien Estados Unidos no ha ofrecido una conclusión sobre qué tipo de arma lanzó Corea del Nortre. Pero el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, enfatizó -sin aludir tanto a si fueron misiles balísticos o no- que fueron de corto alcance y no de medio o largo alcance, excluyendo a los misiles intercontinentales. Así indirectamente evalúa que Corea del Norte, aunque volvió a las provocaciones, actuó moderadamente quizá para “no pasarse de la raya”.





Entonces, ¿qué pasará si Estado Unidos llega a confirmar que en efecto fueron misiles balísticos lo que disparó Corea del Norte?





De confirmarse ese punto, el régimen de Pyongyang habría vulnerado de nuevo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, por lo pronto la postura de Washington es que Corea del Norte no rompió la moratoria de los ensayos balísticos, que alude a misiles intercontinentales. En realidad, la moratoria de pruebas de misiles es algo de lo que la Administración Trump presume, al describirla como su mayor logro frente a Corea del Norte. Y es claro que lo último que desea es ver el desmoronamiento de ese triunfo.





¿Se entiende en ese mismo contexto la aparente paciencia de Estados Unidos ante el reciente lanzamiento de proyectiles norcoreanos?





Todo apunta a que es así. Es más, fuentes de la Casa Blanca comentaron que al recibir el primer informe sobre el lanzamiento, Trump se enfadó y expresó su indignación, e incluso llegó a decir que había sido engañado por Kim Jong Un. No obstante, apenas unas horas más tarde, escribió en su cuenta de Twitter un comentario con un tono más moderado, expresando únicamente su deseo de que el líder norcoreano no rompa la promesa que le hizo, al tiempo de destacar el potencial económico de Corea del Norte, sin hacer alusión alguna al lanzamiento del sábado 4.





Pero, ¿qué dice Corea del Sur? ¿No es un golpe inesperado para la administración de Seúl que ha venido esforzándose tanto por reiniciar y hacer avanzar las negociaciones de paz en la península coreana?





Lo es, sin lugar a dudas. Sin embargo, no hay mucho que Seúl pueda hacer a estas alturas, y menos antes de una conclusión definitiva sobre el tipo de proyectil lanzado por Corea del Norte. En cualquier caso, y de momento, el Gobierno surcoreano ha elegido alinear su reacción con la de Estados Unidos sin exaltarse ni precipitarse, pues Corea del Norte también mostró cierta moderación, o al menos así hizo lo ver al realizar un lanzamiento de corto alcance. Eso sí, Pyongyang dejó claro que no cederá en la negociación nuclear, aunque eso signifique seguir tirando de la cuerda con Estados Unidos al otro extremo, que insiste en una desnuclearización integral y verificable, así como mantener las sanciones hasta lograr un acuerdo de desarme.