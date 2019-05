Japón inaugura una nueva era

© YONHAP News

El nuevo emperador de Japón Naruhito ascendió al trono el 1 de mayo, dando a inicio a una nueva era en el país. Cabe señalar que Japón lleva utilizando nomenclaturas desde el periodo Meiji para describir el reinado de cada monarca. Reiwa o “bella armonía” es el nombre de la nueva era del centésimo vigésimosexto emperador de Japón. Durante el periodo de vacaciones de primavera, que este año comenzó el 27 de abril, los japoneses tuvieron diez días consecutivos de descanso, y numerosos centros comerciales y grandes almacenes de todo el país organizaron eventos especiales para celebrar la abdicación de Akihito el 30 de abril y la asunción al trono un día después de Naruhito. Los festejos por la llegada del nuevo emperador continúan, pues para octubre ya está programada la ceremonia de entronización, además de otros desfiles, banquetes y actividades especiales. Por su parte, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, parece querer aprovechar el inicio de esta era para emprender nuevos cambios.





La era Heisei, del emperador previo, fue una época de dificultades pues el país sufrió los peores desastres naturales, el colapso de la burbuja y un largo estancamiento económico, conocido como “las dos décadas perdidas”. Con la llegada de la era Reiwa, el primer ministro japonés dijo desear que Japón florezca con orgullo como las flores de ciruelo, que abren tras un duro invierno. Con el deseo de dejar atrás ese crudo invierno y comenzar una nueva etapa de esperanza. Sin embargo, las relaciones con Corea parecen enfriarse por el conflicto pesquero entre Seúl y Tokio. La Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió un fallo final estimando que la prohibición de importar productos pesqueros de Fukushima adoptada por el Gobierno de Corea no vulnera los acuerdos de la OMC, finalizando una disputa de cuatro años entre ambas naciones. Ahora Japón debe respetar el veredicto final del organismo, pero Abe parece no aceptar la derrota. En efecto, el primer ministro japonés se comprometió a proponer reformas para la OMC durante la próxima cumbre del G20 en Japón, argumentando que el sistema de resolución de disputas plantea problemas. Preocupa que el conflicto actual entre las dos naciones en el plano diplomático y de seguridad, muestra en estos días señales de extenderse al ámbito económico. Japón fue en 2018 el tercer mayor socio comercial de Corea, después de China y Estados Unidos. Hoy en día, unas 390 empresas niponas hacen negocios en Corea, creando 82.000 puestos de trabajo. En particular, la escalada de tensión bilateral representa un factor de riesgo importante para las empresas que poseen una alta dependencia de las importaciones japonesas en el rubro de componentes, materiales y equipos.