Ma Dong Seok rodará con Sylvester Stallone

La película " The Gangster, The Cop, The Devil" protagonizada por Don Lee (en coreano, Ma Dong Seok) ya tiene planes para convertirse en un remake en Hollywood antes de presentarse al público coreano el 15 de mayo.

La productora coreana dio a conocer un acuerdo con Balboa Productions, para una readaptación en EEUU. Según dieron a conocer, Sylvester Stallone, co-fundador de la productora estadounidense, se interesó por una historia en la que el líder de una banda de gánsters y un detective de policía cooperan para atrapar a un asesino en serie.

Según la productora coreana, el actor Don Lee (Ma Dong Seok) no solo interpretará al personaje principal como jefe de los gánsters en la nueva versión, sino que además intervendrá como coproductor junto con Sylvester Stallone.