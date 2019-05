El ‘fast-track’ aumenta la disputa entre partidos

ⓒYONHAP News

La sesión parlamentaria extraordinaria de abril finalizó el martes 7 sin haber aprobado ninguna ley, y con fuertes discrepancias entre los partidos políticos...





La Asamblea Nacional no logró celebrar ni una sola sesión plenaria durante el pasado mes de abril, al extremarse el antagonismo en la clase política surcoreana tras designar unos proyectos de ley controvertidos como susceptibles de usar la vía ‘fast-track’ para acelerar su aprobación parlamentaria.





¿Tienes más detalles sobre las reformas que han desatado esta fuerte disputa entre los partidos?





Sí. El oficialista The Minjoo y tres partidos opositores con grupo parlamentario decidieron usar la ‘vía rápida legislativa’ (fast-track) para tramitar los proyectos de ley sobre la reforma electoral, el establecimiento de una unidad anti-corrupción para investigar posibles delitos de altos cargos, así como el reajuste de potestades de investigación entre la Fiscalía y la Policía, pese al fuerte rechazo por parte del principal opositor, el partido conservador Libertad Corea. Cabe recordar que ese mecanismo es un procedimiento extraordinario para propuestas legislativas cuyo debate o tramitación se prevé podría alargarse indefinidamente, y por tanto permite un mecanismo de rápida votación parlamentaria.





¿Y por qué Libertad Corea se opone tan fuertemente a dichas reformas?





En particular, la reforma electoral -a la que tanto se opone el partido conservador- propone mantener el número de escaños en el actual nivel de 300, pero cambiar la proporción de diputados uninominales y plurinominales, factor que supuestamente podría dar más voz a pequeños y medianos partidos, que si bien disfrutan de cierto apoyo popular, hasta la fecha no pueden competir con los principales partidos con el actual sistema de reparto mayoritario uninominal de votos. Aparentemente, Libertad Corea teme que el nuevo sistema ayude a ampliar la presencia de otros partidos en las próximas elecciones generales, y en cambio su formación pierda influencia en el Parlamento. En cuanto a la propuesta de crear una unidad anti-corrupción, el partido conservador alerta de que este nuevo organismo podría ser aprovechado por el oficialista como un medio para perpetuarse en el poder. Así, no solo Libertad Corea expresa su rechazo a este proyecto de ley, sino que el propio seno del partido oficialista afronta este debate.





En consecuencia, Libertad Corea protesta fuertemente porque el partido oficialista y otros tres opositores hayan decidido usar la ‘vía rápida’ para tramitar proyectos de ley controvertidos pese a sus objeciones, ¿no?

Así es . La decisión de usar el ‘fast-track’ en dichos proyectos de ley fue adoptada entre el 29 y el 30 de abril por el partido oficialista The Minjoo y otros tres partidos opositores: Futuro Bareun, Democracia y Paz y Partido Justicia. La medida llegó después de que Libertad Corea bloqueara físicamente la puerta de la sala de reuniones del comité parlamentario a cargo de dicho proyecto, y desde que el 25 de abril hubiera violentos choques físicos entre diputados del partido conservador y de otras formaciones en el seno de la Asamblea Nacional. Después de que el oficialista y los tres partidos dieran visto bueno al ‘fast-track’, Libertad Corea, en señal de protesta declaró que pelearía desde fuera del parlamento para anular el uso de la ‘vía rápida’ en dichas leyes.





Así las cosas, la Asamblea Nacional cerró las sesiones extraordinarias de abril sin debatir ninguno de esos proyectos de ley… y sin aprobar ninguna otra ley.