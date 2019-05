Moon Jae In cumple dos años de mandato

© YONHAP News

El 10 de mayo, el presidente Moon Jae In cumplió su segundo año de mandato. La ciudadanía coreana parece valorar positivamente la política exterior e intercoreana del presidente Moon Jae In, pero no tanto su gestión de los temas económicos. El crecimiento liderado por un aumento de ingresos es la piedra angular de la política económica de Moon. Se trata de una estrategia que busca iniciar un círculo virtuoso entre la mejora de ingresos de la clase media y de bajos recursos, mayor consumo, empleo y producción. Sin embargo, los indicadores económicos muestran un comportamiento contrario al esperado. El comercio exterior continua bajando, mientras que el superávit de la balanza por cuenta corriente registró en el primer trimestre el menor nivel en seis años y ocho meses. Asimismo, el PIB retrocedió un 0,3% durante los primeros tres meses de 2019 por la ralentización de las exportaciones, las inversiones, la producción y el consumo privado.





La política de Moon no ha seguido el rumbo esperado. El Gobierno quería mejorar los ingresos de los hogares y reforzar el consumo interno, y para ello aumentó el salario mínimo. Pero esa medida no ha llevado a los consumidores a gastar más, mientras que para el sector empresarial ha supuesto una mayor carga de costes y una menor rentabilidad. Los expertos señalan que el crecimiento basado en los ingresos puede ocurrir solo cuando las pérdidas de las empresas puedan ser compensadas y superadas por el aumento del consumo de los hogares, aspecto que no ha ocurrido como se esperaba al subir el salario mínimo. Conscientes de los problemas generados, las autoridades coreanas han decidido poner mayor énfasis en el crecimiento basado en la innovación y dar apoyo a impulsar la industria de semiconductores, junto con el sector biosanitario y los vehículos de la próxima generación, como futuros motores de crecimiento del país. La mejora de ingresos, establecer una economía justa y un crecimiento basado en la innovación, son los tres ejes de la política económica de Moon. Al inicio del tercer año de mandato, se espera que la administración de Seúl intentará impulsar la inversión privada, para que las políticas de innovación comiencen a tomar forma y puedan concretarse.