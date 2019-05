La enseñanza de la música en otros tiempos

Los músicos de antaño no aprendían a través de partituras sino escuchando e imitando a sus maestros. Los antiguos describían este método de enseñanza como “transmitir a través de la boca y enseñar con el corazón”. Cuando enseñaban a tocar instrumentos musicales, los maestros cantaban la melodía imitando el sonido del instrumento, lo cual se conoce como “gueum”. Por ejemplo, cuando se toca la cítara geomungo, “dang” señala el sonido que se obtiene presionando las cuerdas con el dedo anular, mientras que “dong” es el sonido que se obtiene presionando la cuerda con el dedo índice. Las cuerdas se tocan también con un palillo de madera que se llama “suldae” y se usa para pulsar las cuerdas. Normalmente el movimiento es hacia abajo, pero cuando el maestro dice “ddeul”, quiere decir que hay que pulsarlas hacia arriba. De esta manera, conociendo los nombres de los sonidos y escuchando cantar y tocar al maestro, el discípulo aprendía a tocar los instrumentos. La primera pieza es un pasaje del tema instrumental “Yeongsan hoesang”, en donde el maestro Seong Gyeong Rin lleva la melodía haciendo “gueum”, es decir, imitando el sonido del instrumento:

“Yeongsan hoesang” (“Sanghyeon dodeuri”) – Gueum de Seong Gyeong Rin y Chae Seong Hee en el gayageum





El “gueum” del gayageum es muy parecido al del geomungo, pero prácticamente ha desaparecido porque ya casi nadie utiliza este método de enseñanza. La grabación que escuchamos se hizo con el propósito de recuperar este método tradicional para la enseñanza del gayageum. En ese momento el maestro Seong Gyeong Rin tenía más de ochenta años y era el profesor de mayor edad del Centro Nacional de Gugak, que es la mayor institución del país dedicada a la enseñanza de la música tradicional. Luego fue director del Centro y también del Bachillerato Nacional de Gugak durante muchos años. La intérprete de gayageum Cha Seong Hee fue estudiante suya y actualmente toca en la Orquesta de Música Cortesana del Centro Nacional Gugak. La segunda pieza que escucharemos es un sanjo de gayageum entonada también con “gueum”.

“Sanjo de gayageum de Kim Juk Pa” (jajinmori y hwimori) – Gueum de Jo Sun Ae y Lee Yeon Hee en el gayageum





Si bien la imitación era el método de aprendizaje, ya desde antiguo se enfatizaba que los verdaderos músicos eran los que superaban a su maestro y alcanzaban un estilo y un sonido propios. En otros tiempos la enseñanza no estaba limitada a un horario determinado de clases como ahora. Muchas veces los discípulos vivían con sus maestros compartiendo largos períodos de tiempo. Por ejemplo, Oh Jung Hae, la protagonista de la película “Seopyeonjae”, que muestra el proceso de aprendizaje del canto tradicional, contó en una entrevista cómo fue su vida junto con su mentora, la maestra del canto Kim So Hee. Por ejemplo, tenía que lavar la ropa con agua fría en invierno y hasta le había tocado comer alimentos en mal estado, pues la maestra jamás tiraba la comida aunque se hubiera echado a perder. La maestra había sido rigurosa porque sabía lo difícil que era la vida de un artista y quería convertir a su discípula en una persona fuerte y capaz de adaptarse a cualquier circunstancia.

“La canción del barco” - Kim So Hee