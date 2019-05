Nuevo jefe parlamentario de The Minjoo

ⓒYONHAP News

El partido en el poder The Minjoo eligió el día 8 al diputado Lee In Young como nuevo líder parlamentario. Durante la votación, el legislador obtuvo en primera vuelta 54 votos, frente a los 37 y los 34 reunidos por sus rivales Kim Tae Nyun y Noh Woong Rae, y 76 votos en el balotaje para discernir al ganador, entre él y el segundo candidato de la primera vuelta, Kim Tae Nyun.

A diferencia de su predecesor, Hong Yong Pyo, que antes de debutar en política fue activista en pro de los derechos laborales, Lee In Young participó en el movimiento estudiantil por la democracia desplegado intensamente en Corea del Sur en la década de 1980. Comenzó en política en 2000 y en 2004 ocupó por primera vez un escaño parlamentario. Desde entonces fue elegido como diputado nacional dos veces más, incluyendo los comicios celebrados en 2016 para la actual vigésima legislatura de la Asamblea Nacional.

Sobre su elección como jefe parlamentario de The Minjoo, el análisis predominante es que refleja la voluntad de los miembros del partido oficialista de mantener el equilibrio de poder dentro de su organización. Cabe saber que Lee In Young no es precisamente de la llamada “facción pro Moon”, que engloba a políticos y diputados que simpatizan más con el presidente Moon Jae In; de ahí que su emergencia se explica como la percepción psicológica de muchos integrantes del oficialismo, que abogan por la necesidad de dispersar el poder. Actualmente el dirigente del partido es Lee Hae Chan, considerado un político “pro Moon”.

Sin embargo, las tareas que tiene por delante el nuevo representante de The Minjoo en el hemiciclo son serias y difíciles, pues en primer lugar debe convencer al principal opositor Libertad Corea para que detenga su boicot al Parlamento y así normalizar la actividad legislativa. A tal efecto, deberá solucionar el conflicto y el antagonismo político exacerbado por la decisión de usar la “vía rápida legislativa” para la reforma electoral, la ley marco para la creación de un organismo anticorrupción para investigar a altos cargos, y la redistribución de competencias entre la Policía y la Fiscalía, motivo básico de la actual parálisis parlamentaria.