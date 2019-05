Mayor tasa de desempleo en 19 años

ⓒKBS News

La tasa de desempleo marcó el 4,4% en abril el peor nivel en 19 años, desde la registrada en el año 2000, cuando aún prevalecían las consecuencias de la crisis financiera de 1997. Mientras, las nuevas contrataciones laborales, si bien disfrutaron de un aumento de 171.000 empleados, vio caer el margen de incremento que entre febrero y marzo superó los 200.000 contratados.

La Oficina Nacional de Estadística ilustra que en abril las personas con contrato laboral totalizaron en Corea del Sur los 27.038.000 empleados, cifra que supone un incremento de 171.000 trabajadores respecto a hace un año. El aumento es significativo, pero refleja una cierta ralentización en el ritmo de creación de empleo.

Por sectores, el empleo aumentó en sector salud y en servicios de bienestar social, educación y servicios técnicos y científicos. En cambio, disminuyó tanto en el sector manufacturero, como en comercio al por mayor y al por menor, y en mantenimiento de instalaciones y servicios de alquiler.

Por edades, el grupo que registra mayor aumento de empleo es el de los mayores de sesenta, seguido por aquellos en sus cincuenta. Sin embargo, el número de contrataciones bajó entre los ciudadanos en sus treinta y cuarenta, siendo este fenómeno algo persistente desde hace un tiempo por la disminución de la población surcoreana en esa franja de edad, y la poca preferencia de esas personas a realizar trabajos manufactureros.

Por estatus del trabajador, los empleados con contrato a largo plazo aumentaron, pero disminuyeron los trabajadores provisionales y los jornaleros.

En tanto, el empleo en general, de personas entre 15 y 64 años, y criterio comparativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), retrocedió 0,1 punto porcentual, bajando al 66,5%.

Lo que inquieta más, sin embargo, en la actual coyuntura es la tasa de desempleo que en abril subió 0,3 puntos porcentuales a nivel interanual, hasta marcar el 4,4%, la tasa más elevada desde el 4,5% de abril del año 2000. En particular, el desempleo juvenil, que afecta específicamente a personas de entre 15 y 29 años, se agravó hasta llegar a un 11,5%, cifra superior en 0,8 puntos porcentuales a la tasa de hace un año. Ante este panorama, y pese a los motivos de inestabilidad que persisten en el mercado laboral, como factor positivo destaca la mejora de la calidad del empleo, que se refleja en el incremento de trabajadores con contrato a largo plazo y en la disminución de empleos provisionales o de jornaleros. No obstante, muchos opinan que la situación del empleo no llegará a un nivel satisfactorio a menos que se implementen políticas puntuales para resolver el tema de los contratos laborales a corto plazo, y el creciente desequilibrio de empleo entre personas de edad avanzada y ciudadanos entre 30 y 49 años.