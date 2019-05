Ok Taec Yeon finaliza el servicio militar

© YONHAP News

Ok Taec Yeon, integrante del grupo masculino 2PM y actor, terminó el servicio militar el jueves 16.





Al salir de la unidad militar en Baekma donde cumplió su obligación con la patria por un plazo de 20 meses, el artista ofreció una rueda de prensa y saludó a unos 500 fans que le esperaban para felicitarle por haber finalizado el servicio militar.





Lo cierto es que la mayoría de los artistas coreanos preferiría no ir al Ejército si tuvieran opción. Sin embargo, y pese a estar en condición suficiente para eludir el servicio militar -al residencia permanente en Estados Unidos, o poder realizar servicios sustitutorios por una hernia de disco lumbar- Ok decidió someterse a tratamientos e intervenciones quirúrgicas para mejorar su condición, y finalmente se alistó al Ejercito el 4 de septiembre de 2017.





Durante el servicio militar, Ok rescindió su contrato con JYP Entertainment para unirse a 51k, empresa a la que pertenece el famoso actor So Ji Sub. Bajo su representación, OK revisará las ofertas de proyectos musicales y de actuación para elegir su obra de comeback.