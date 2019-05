So Ji Sub mantiene un romance con Jo Eun Jung

© YONHAP News

El actor So Ji Sub, de 42 años, mantiene una relación amorosa con Jo Eun Jung, ex presentadora de televisión a quien lleva 17 años.





Durante una entrevista un representante del actor, de la agencia 51K, reconoció el romance entre ambos. Añadió que se conocieron por primera vez en un programa televisivo en el que participaron hace un año. Posteriormente, se vieron más en reuniones con amigos hasta que comenzaron una relación romántica.





Tras graduarse de la Universidad Femenina Ehwa, Jo debutó en 2014 como presentadora a través de OGN, un canal de televisión por cable especializado en videojuegos. Posteriormente, consiguió un puesto como reportera en un programa de variedades del canal terrestre nacional SBS, donde trabajó hasta junio del año pasado. Actualmente, se mantiene alejada del mundo de televisión.





Mientras, tras debutar en 1995 como modelo, So ganó gran popularidad como actor al protagonizar varios éxitos de televisión y cine, incluyendo series como ‘Lo que sucedió en Bali’ y ‘Perdón, te amo’, o las películas ‘Hombre de compañía’ y ‘Solo tú’.





Tras darse a conocer la noticia, el actor se disculpó ante sus fans por no haber dado a conocer sobre su romance previamente a través de su agencia.