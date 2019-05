Guerra comercial entre Estados Unidos y China

© YONHAP News

Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China celebradas entre el 9 y el 10 de mayo terminaron sin acuerdo. Tras la decisión de Washington de imponer nuevos aranceles a las importaciones chinas, Beijing decidió tomar medidas de represalia contra los productos estadounidenses, reavivando la guerra comercial entre ambos países. Había grandes expectativas de que las dos principales potencias económicas del mundo alcanzaran un acuerdo en la última ronda de negociaciones. Sin embargo, el 10 de mayo, mientras mantenían las conversaciones bilaterales, Estados Unidos subió los aranceles a las importaciones de China del 10% actual al 25%, por valor de 200.000 millones de dólares. Por su lado, el gigante asiático no se quedó de brazos cruzados y respondió a Estados Unidos con aranceles valorados en 60.000 millones de dólares. Los nuevos impuestos de China sobre productos estadounidenses se dieron a conocer unas horas después de que Donald Trump advirtiese a Beijing de no tomar medidas de represalia contra los aranceles de Washington. La respuesta del gigante asiático es presuntamente un mensaje de resistencia, y muestra que no cederá ante las sanciones económicas de Estados Unidos. El problema radica en que la disputa comercial no afecta solo a estas dos naciones, sino a los países y mercados bursátiles de todo el mundo, incluido Corea del Sur que tampoco ha logrado sortear los efectos del conflicto bilateral.





Según las estimaciones de la Asociación del Comercio Internacional de Corea (KITA), la guerra comercial entre Washington y Beijing podría acarrear pérdidas de unos 870 millones de dólares en las exportaciones. Se prevé que afectaría sobre todo al sector de productos intermedios, semiconductores, siderurgia y productos químicos. En tanto, el Servicio de Aduanas de Corea también dio a conocer que las exportaciones durante los primeros diez días de mayo retrocedieron un 6,4% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el riesgo de incumplimiento financiero (CDS) registró su nivel más alto en tres meses y el crecimiento económico del primer trimestre del año en curso fue negativo. Pero no todo son pronósticos pesimistas, pues queda la posibilidad de que ambas naciones retomen las negociaciones comerciales antes de aplicar los nuevos aranceles. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría reunirse a finales de junio con su homólogo chino Xi Jinping durante la cumbre del G20 en Osaka, Japón, para buscar una salida a la guerra arancelaria entre ambos países.