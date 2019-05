Mi vida dorada (9) 됐습니다

Subtítulos

직장 동료 : 아니, 소주를 잔도 없이?

잔 여기 있어요.

Colega de trabajo: Vaya, ¿qué hace bebiendo soju sin copa?

Aquí están las copas.

최도경 : 됐습니다 .

Choi Do Gyeong: No me hace falta.





Expresión de la semana

됐습니다

Pronunciación: Dwesupnidá

Traducción: No me hace falta / Está bien





Explicación gramatical

“됐습니다” termina concluyendo Do Gyeong cuando su compañero de piso le sugiere beber en una copa. 됐습니다 significa ‘No me hace falta’, ‘Está/ estoy bien así’. También equivale a ‘Basta’ o ‘Es suficiente’ e incluso ‘Gracias’, siempre y cuando estemos rechazando un favor.

Expresiones sinónimas a 됐습니다 serían 필요없습니다 (No hace falta/No es necesario), 괜찮습니다 (Está bien), 신경쓰지 마십시요 (No se preocupe). También, en un plano más informal podríamos decir: 신경 끄세요 (despreocúpese/métete en lo tuyo/ no es de tu incumbencia). 괜찮습니다 es la más cortés y amable de todas estas expresiones.

됐습니다 es una oración afirmativa perteneciente al registro honorífico, construida con el verbo 됐다, que a su vez es la forma contraída de 되었다, la conjugación en tiempo pasado del verbo 되다. Para bajar este enunciado al nivel semihonorífico expresaremos 됐어요. Por último, para el nivel informal de tuteo tenemos dos alternativas. La primera es 됐어 y la segunda es 됐다. La diferencia entre ambas es que 됐어 es la forma más estándar y se adecúa a todos los contextos informales sin importar la edad de la persona a la que va dirigida, siempre y cuando se mantenga un trato de confianza y se tuteen; al contrario 됐다 solo puede ser usada ante personas menores o de igual edad que el hablante.