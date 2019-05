Hwang Sun Mi, “La gallina que escapó del patio”

ⓒ Getty Images Bank

Hojita miraba al patio y soñaba con poder ir y venir libremente por la granja con el gallo.









Mi mayor deseo era empollar un huevo y ver nacer a un pollito y se me cumplió. Mi vida no fue fácil, pero fui feliz. Ahora quisiera volar. Como Cabecita Verde, me gustaría irme lejos batiendo las alas...





“한 가지 소망이 있었지.

알을 품어서 병아리의 탄생을 보는 것.

그걸 이루었어.

고달프게 살았지만 참 행복하기도 했어.

이제는 날아가고 싶어.

나도 초록머리처럼 훨훨, 아주 멀리까지 가 보고 싶어.”









Entrevista a la crítico literaria infantil Kim Yu Jin:

Es connatural a los animales procrear y querer preservar su especie. Tanto Hojita como la comadreja temen por sus crías. Lo hacen por amor maternal, pero también por instinto de supervivencia. Al final Hojita cumple su deseo de volar e ir tras Cabecita verde. Así es cómo Hojita completa su vida.









-Vamos, mátame de una vez y da de comer a tus bebés –le dijo Hojita, cerrando los ojos. En ese instante sintió un tirón en el cuello. Creyó que le dolería mucho, pero más bien sintió alivio en sus huesos-. Por fin me mordiste.

Cuando abrió los ojos, vio el deslumbrante cielo azul. Sentía la cabeza despejada y el cuerpo ligero. Mientras surcaba los aires moviendo unas alas grandes y hermosas, Hojita miró hacia abajo. Vio el embalse, la llanura bajo la ventisca y también a la comadreja. Con una gallina flaca colgando entre sus dientes, la vieja cazadora caminaba con dificultad.





“자, 나를 잡아먹어라.

그래서 네 아기들 배를 채워라.”

잎싹은 눈을 감았다.

“나를 물었구나. 드디어......”





눈을 뜨자 눈부시게 파란 하늘이 보였다.

정신도 말끔하고 모든 게 아주 가붓했다.

크고 아름다운 날개로 바람을 가르며 잎싹은 아래를 내려다보았다.

저수지와 눈보라 속의 들판, 그리고 족제비가 보였다.

비쩍 말라서 축 늘어진 암탉을 물고 사냥꾼 족제비가

힘겹게 걸어가고 있었다.









Autora:

Hwang Sun Mi nació en 1963 en Hongseong, provincia de Chungcheong del Sur. Debutó en 1995 con la novela corta “La flor que se planta en el corazón”. En 2000 publicó su novela infantil “La gallina que escapó del patio”, que ha sido traducida y publicada en 29 países.