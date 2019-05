© Xavier

Si hay un lugar donde se puede apreciar el verdadero encanto de Corea, es el Mercado Oiljang de Jeongseon. Ubicado en la localidad del mismo nombre, Jeongseon, una pequeña comarca rodeada de altas montañas en la provincia de Gangwon, es un mercado antiquísimo que data de los tiempos de la dinastía Joseon. Entonces, el mercado se abría cada cinco días, específicamente en los días terminados en 2 y 7, por lo que es denominado ´oiljang´ que quiere decir ´mercado abierto cada cinco días´ en coreano. Aunque desde 1966 abre de manera permanente, hoy día sigue manteniéndose la tradición y los días terminados en 2 y 7 son los de mayor actividad y movimiento.

Detrás del cartel que indica la entrada al Mercado de Jeongseon se abre un mundo realmente mágico, repleto de colores y sonidos que dejan absortos a los visitantes. Cientos de puestos a lo largo del ancho pasillo, exhiben todo tipo de mercancías, desde artesanías coreanas hasta antigüedades cuyo origen es imposible de adivinar. Por supuesto, no faltan deliciosos alimentos. Así, por ejemplo, pueden encontrar bollos de arroz cocidos al vapor y palomitas de arroz, que casi ya no se ven en Seúl, y también disfrutar de sabrosos platos típicos de la región como el arroz con “gondre” –una especie de hierba- o la sopa de fideos de renacuajo. Tranquilo, no se asusten, que no se prepara con renacuajos sino con harina de maíz, pero lleva ese nombre por sus fideos gruesos que tienen la apariencia de renacuajos.





Una de las mayores curiosidades del Mercado de Jeongseon es el sonido metálico y vivaz que retumba en cada rincón. El sonido proviene de las tijeras, que se convierten en un excelente instrumento musical en las manos de los vendedores de ¨yeot¨ -un dulce tradicional coreano hecho de arroz y otros granos, parecido a los turrones-. Con este sonido metálico los vendedores pregonan su mercancía, y lo hacen con tanta profesionalidad que dan la impresión de ser auténticos artistas.

También se escucha una banda de instrumentos tradicionales. Es la banda Arirang del condado de Jeongseon que ofrece funciones maravillosas, dando mayor emoción al ambiente, en una fabulosa oportunidad para conocer y disfrutar de las canciones folklóricas más representativas y queridas de los coreanos, como es el caso de Arirang. El vibrante sonido de los instrumentos atrae la atención de todos y el mercado se convierte en un verdadero espacio cultural donde se funden gastronomía, música y tradición.

Hay tantas atracciones que ver y tantas delicias que probar… Además, en los días de mercado, propiamente dicho, opera un tren directo entre la estación Cheongnyangni de Seúl y la estación Auraji de Jeongseon, para facilitar el acceso. Durante todo el viaje, al otro lado de la ventanilla se despliega un pintoresco paisaje montañoso y rural. Y por si esto fuera poco, ofrecen toda una serie de eventos divertidísimos, como concursos de música y de conocimiento.