Disputa de hegemonía tecnológica entre EEUU y China

ⓒKBS News

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha desatado también una disputa de hegemonía tecnológica entre esas naciones, máxime tras anunciar Google que no seguirá proporcionando su software a Huawei. Y así mientras el veto a Huawei amenaza con dividir el mundo de la tecnología, la incertidumbre impera en el sector tecnológico surcoreano, que aunque no ve un impacto inmediato de esa disputa, no puede evitar cierto nerviosismo ante los posibles imprevistos que podrían ocurrir a futuro.

En realidad, las fricciones entre Estados Unidos y China comenzaron con la alegación del presidente Donald Trump de que el gigante asiático era culpable de “robo tecnológico”. En otras palabras, lo que inició la guerra comercial entre el G2 fue la alegación de Washington de que China dañaba la economía estadounidense al usar tecnologías de sus empresas sin autorización y contraviniendo los derechos de propiedad intelectual. A partir de esa alegación, Trump exigió al Gobierno chino cambiar sus políticas industriales y comerciales, y podría decirse que la guerra comercial entre ambos países estaba ya predestinada a desembocar en una disputa de hegemonía tecnológica.

Ante este panorama, Huawei se convirtió en el primer objetivo del Gobierno estadounidense cuyo Departamento del Tesoro incluyó a esa compañía china y a sus 68 filiales en la lista de empresas bajo restricción, para obligarles a obtener permiso de las autoridades de Washington para comprar equipos o repuestos a empresas de Estados Unidos. Esta medida tuvo repercusiones inmediatas, pues fabricantes de chips semiconductores como Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom anunciaron que dejarán de proveer a Huawei, mientras que Google también decidió dejar de proporcionar a esa firma equipos de hardware, además de restringir el acceso de Huawei a las actualizaciones de su sistema operativo Android y a otros servicios móviles.

Ahora, el supuesto más temido es que esta situación se agrave aún más y se desate la llamada “guerra fría tecnológica”. Eso sí sería el principio del telón de acero digital entre China, que ya bloquea el contacto con el exterior manteniendo una red de internet protegida por un rígido sistema de censura y vigilancia -referido como Gran Cortafuegos o Gran Muralla digital-, y el mundo, que empieza a rechazar la tecnología del gigante asiático.

La pregunta que surge es cómo será el impacto de esta situación en la economía surcoreana. De momento, el análisis generalizado es que será limitado, en vista de que Huawei siempre ha preferido usar equipos y repuestos de empresas chinas o japonesas. Es más, según informan, los semiconductores que venden Samsung o SK Hynix a Huawei representan menos del 5% de las ventas de chips de esas firmas surcoreanas. Sin embargo, si se prolonga la disputa surgirán problemas, pues además se ha confirmado que el Gobierno estadounidense pidió vetar a Huawei a sus aliados, incluyendo Corea del Sur. La postura de las autoridades surcoreanas, por lo pronto, es que no es fácil tomar una decisión, mucho menos acceder inmediatamente a la petición de Washington, más considerando que en caso de apoyar al país norteamericano, China podría tomar represalias contra Corea y sus empresas.